Aracely Arámbula salió a relucir en declaraciones de Roberto Palazuelos y así se expresó de ella

Luego del esperado regreso de la actriz Aracely Arámbula a Televisa, su hijos Miguel y Daniel andan en boca de los medios de comunicación luego de que la misma 'Chule' dejara ver un poco más de ellos y de que posiblemente seguirían sus pasos en la actuación; no obstante, la famosa salió a relucir en comentarios del actor Roberto Palazuelos y esto fue lo que dijo sobre ella.

Fue en una reciente entrevista a la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que 'El Diamante Negro', fue cuestionado sobre la situación legal del cantante Luis Miguel -de quien fuera muy amigo en los 80's y tiempo después- y de sus hijos, a quienes se sabe, pocas veces ve y convive con ellos.

Y tras negarse a dar opiniones sobre la relación que 'El Sol' lleva con sus hijos y los de Aracely Arámbula debido a lo delicado del tema, así como de dar su comentario sobre que podría haber un acercamiento del cantante con la actriz, lo único que el también empresario Roberto Palazuelos externó:

La grata opinión que 'la Chule' le merece

"¿Yo cómo voy a opinar de esas cosas?, yo no puedo opinar de esas cosas, lo único que te puedo opinar es que Aracely está guapísima, es una gran madre, ha sacado a sus hijos adelante, y es admirable y es muy trabajadora, yo no opino de cosas delicadas ya".

Por otro lado, y tras el notable distanciamiento del actor con el emblemático Andrés García debido a que éste dijo hace tiempo que Roberto Palazuelos sería su único heredero, el también político dejó ver que no está enojado con él, sino que está distanciado, pero que lo quiere mucho y espera verlo pronto.

Aracely Arámbula desmentida por sus retoños

En tanto, y en otro panorama del medio artístico, luego de la confirmación de Aracely Arámbula como la protagonista del remake de "La Madrastra" -próxima telenovela de Carmen Armendáriz para la plataforma ViX de Televisa Univisión- que al momento se mantiene con el mismo título, la también cantante reveló que sus hijos aún no quieren dejarse ver por el público, pero dijo que posiblemente seguirían sus pasos y los de Luis Miguel en el medio artístico, aunque fue desmentida por sus retoños.

Y en entrevista para las cámaras del programa de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca, así lo contó: "Lo vieron en la tele y me dijeron: '¡Mamá, ¿por qué dijiste eso?!' y yo: 'Bueno, porque yo sé que sí les gusta un poquito'... Ellos ven las series pero hablo de "Stranger Things" o "The Walking Dead" y cosas así que les gustan a los 'chiquillos', ¿no? Entonces la verdad es que por eso yo empecé a decir que sí les gusta actuar".

Pero la cosa no paró ahí y reveló cuál fue la reacción de sus hijos Miguel de 15 años y Daniel de 13: "Y luego me dijeron: 'No, no, no, no, nosotros no queremos hacer nada de eso', entonces, bueno, yo tengo que respetar. Ellos ahorita está en una etapa de adolescentes".

Por otro lado, dijo que sus hijos tienen una muy buena comunicación y relación a distancia con su media hermana Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, una de las integrantes de la dinastía Pinal, con quien 'El Sol', también tuvo sus queveres. Además dejó ver que ella siempre podrá contar con sus hijos, así como sus hijos con Michelle.

