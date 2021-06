Aracely Arámbula revela sorpresa a sus fans; crea nueva app para celular

Desde hace algnos días, la actriz Aracely Arámbula tenía bajo la manga una sorpresa a sus fanáticos, a quienes estuvo manteniendo cautivos con una tercia de vídeos, sugiriéndoles que esperaran a este viernes para que les fuera revelada dicha sorpresa.

Fue a través de un live por Instagram que hizo en punto de las 3:00 pm, hora del centro de México, con una duración de una hora con 45 minutos, que Aracely Arámbula contó de qué se trataba la sopresa, pero además, fue una oportunidad para interactuar con sus fanáticos y fervientes admiradores.

Reveló que la idea de este proyecto no es nuevo, pues tiene prácticamente un año trabajando en él junto con su equipo de expertos. Se trata de una app para celular para su Ara Familia de todo el mundo, que se descarga fácilmente como cualquier otra aplicación a través de la PlayStore de Google; aunque por el momento, no puede ser descargada en iOS, pero Aracely Arámbula prometió que en un lapso de 15 días a un mes, ya se podrá descargarla también a través de AppStore en los dispositivos iPhone.

Dicha aplicación tiene un costo de $59.00 pesos mexicanos, pero aseguró, es una app cargada de sorpresas, pues el contenido que podrá verse es sobre recetas de cocina, belleza cosmética y clínica; pues su hermano Leonardo Arámbula, quien es su dermatólogo de cabecera, también forma parte importante de la app.

La aplicación también tendrá rutinas de ejercicio, moda, pláticas con especialistas, horóscopos que tanto le gustan a 'la Chule' y por supuesto, algunas otras sopresas.

Entre otras cosas, dijo que está feliz porque gracias a que ya se ha reactivado la vida casi en su totalidad después de la pandemia generada por el Covid-19, regresará al teatro el próximo mes de septiembre, y hará gira en Estados Unidos por ciudadades como San Diego, Huston, San Antonio con la obra de teatro "Por qué los hombres aman a las cab***as".

Durante el live que tuvo con más de 1,200 seguidores que estuvieron conectados, la actriz de Telemundo dijo que si no han realizado "La Doña 3", no es porque ella no haya querido, pues fue por la pandemia que se retrasó dicho proyecto y no depende de ella, comentó.

Aunque dijo que su inseparable hombre de confianza 'Matamoros' y ella, harían dicha tercera entrega aunque fuera en la app. Sin embargo, también contó que está próxima a hacer nueva serie, lo que la tiene muy contenta, aunque no dio ningún detalle.

ASí mismo, Aracely dijo que un productor de Televisa al que quiere mucho, le había llamado para hacer una película ahora que la vida volverá "a la normaliad", oferta que rechazó porque el tiempo que durará el rodaje, será el que ella tiene el compromiso de la gira con la puesta en escena.

La actriz de 46 años, también habló con cuatro de sus fans de México, Colombia, Venezuela y Argentina, quienes le dijeron cuánto la admiraban y una de ellas le enseñó su panza de embarazo y le dijo que su bebé será niña y llevará el nombre de Aracely, lo que llenó de emoción a la actriz.