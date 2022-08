Aracely Arámbula renunciaría a La Madrastra y aseguran que Luis Miguel la ignoró por su dolor

Luego del repentino deceso de su padre Don Manuel Arámbula, aseguran que la actriz Aracely Arámbula habría buscado "apoyo" del cantante Luis Miguel (su ex pareja y padre de sus dos hijos), viéndose ignorada por él, pero no sólo habría pasado ese trago amargo, sino que además, pensó en renunciar a su protagónico en "La Madrastra", plan que no concretó por una razón de peso.

Fue el pasado 15 de julio que el progenitor de la actriz falleció y la noticia no se dio a conocer sino hasta unos días después; no obstante, desde ese momento, se han desprendido rumores y varias posturas que la misma Aracely Arámbula ha externado a los medios de comunicación durante la etapa de la promoción de la telenovela con la que volvió por la puerta grande a Televisa a más de una década de haberse mudado de televisora y triunfar por todo lo alto en Estados Unidos.

Entre lo que ha externado públicamente Aracely Arámbula, es que continuará con el proyecto porque es lo que hubiera querido su padre, pero asegura que ahora está trabajando con la mitad de su alma que le quedó después de la partida de su señor padre.

Y una fuente cercana a 'la Chule' -según la revista TVNotas-, contó a la misma publicación que aunque ella sólo buscaba estar con su familia y cuidar de su madre, Doña Socorro Jaques y a sus hijos Miguel y Daniel, quienes no pueden superar la muerte de su abuelo -quien siempre fue una figura paterna para los niños- y temen que su madre se ponga mal porque se le ha ido el gran amor de su vida.

Incluso, el trabajo no fue una opción para la actriz como terapia ocupacional, pues más deprimida se ha mostrado y si no renunció definitivamente al proyecto que habían empezado antes de que el señor falleciera, fue por una sencilla razón.

"Efectivamente, y aunque podría pensarse que el trabajo es su mejor terapia para sanar este dolor, Aracely no lo vio así en un principio; incluso pensó en renunciar a la telenovela, pero los ejecutivos de Televisa le hicieron ver que eso era imposible, ya llevaban justo un mes de grabaciones y costaría una fortuna volver a hacer todo; le dijeron que se tomara unos días, pero que salirse de la telenovela no era ni siquiera una opción, hubieran tenido que demandarla y pues esa no es la idea.

La fuente también dijo: "Es el regreso estelar de Aracely a Televisa, tras trece años que se fue de dicha televisora, y están fascinados con ella. Además, lo bueno es que es una telenovela corta de solo cincuenta capítulos y ya solo faltan un par de semanas para concluir las grabaciones".

Y por otro lado, en cuanto a la relación que la también cantante guarda con 'El Sol' respecto a asumir su rol como padre de familia, se reveló: "Está muy difícil, Aracely es muy hermética en decir cosas de él, pero sé que en su desesperación, lo buscó para pedirle apoyo y comprensión para la familia, pero éste simplemente la ignoró, y pues ustedes lo han visto, mejor se la está pasando con su nueva novia, su comadre, Paloma Cuevas, en España. Es una verdadera lástima".

Sin embargo, dejó ver que ese vacío con el que se ha topado tras ser ignorada -supuestamente- por el padre de sus hijos, ha sido llenado por sus compañeros en el foro de grabación de la telenovela, pues según dijo, le han tenido mucha paciencia y la han consentido a tal grado de que cuando la actriz ya no puede más, se va a su camerino y pasa ahí hasta una hora, tratando de calmarse para volver al foro con la entereza que lo requiere.

En cuanto a los restos de su padre, se sabe que fue cremado y que Aracely Arámbula lo trae todo el tiempo con él en una joya que no se la quita ni para dormir. "Sí, y Aracely totalmente desconsolada, pidió que guardaran parte de sus cenizas en un dije que ahora lleva a todos lados, no se lo quita ni para dormir, dice que es su manera de estar acompañada siempre de él".

