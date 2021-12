Aracely Arámbula recibe reconocimiento y presume lujos desde el camerino

Desde el pasado 30 de septiembre, la actriz Aracely Arámbula inició un gira teatral por Estados Unidos empezando en la ciudad de Las Vegas, Nevada con su puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", y luego de cumplir con 18 fechas en aquel país, 'la Chule' recibió una placa de reconocimiento con todas sus fechas de presentaciones y a la par, presumió los lujos en el camerino, a los que se hace merecedora luego de su éxito.

Y es que, desde Toluca, Estado de México, Aracely Arámbula hizo un live (en vivo) a través de su cuenta de Instagram en la que mostró dicho reconocimiento y también dejó ver los lujos de los que gozan ella y sus compañeros actores como Anastasia Acosta y Mauricio Ochmann, quien se sumó al elenco este 2021.

Pues mientras se estaba maquillando para una presentación que tuvieron en Toluca el pasado sábado 27 de noviembre, 'la Chule' fue la primera en recibir la sopresa de la placa de reconocimiento de su fandom por su TOUR USA.

Y luego de presumir la placa de reconocimiento de parte de los fans, Aracely Arámbula mostró una mesa de bocadillos dulces y salados que les habían preparado a todo el equipo de la obra, desde el camerino como premio al éxito cosechado en casi dos meses de presentaciones en México y Estados Unidos.

Incluso, también sería una sopresa para el propio Rubén Lara, el productor de la exitosa puesta en escena con la que Aracely logró conquistar en vivo y a todo color al público presente en cada un de sus fechas en ls que se presentaron por Esdos Unidos.

La también cantante, dijo que se vio presionada por su hermano Leonardo -quien es parte de la gira de teatro-, pues quería degustar los bocadillos pero no lo quería hacer sin antes de que la intérprete de "Malas Noticias" (2020) lo hiciera.

Por principio de cuentas la tmbipen modelo dijo que si ya amaba a su equipo, con ese maravilloso regalo de parte de la producción, ahora los amaba más y para que no le fueran a ganar sus bocadillos favoritos, tomó un par de estos.

"#teatro #porqueloshombresamanalascabronas #supercool #arafamilialasamo #graciasgraciasgracias #agradecida #graciasporsupreferencia #afortunada @power_arambula @orgulloarambula #divinas", escribió la actriz en su publicación, a propósito del Día de Acción de Gracias.

