Aracely Arámbula reacciona a declaraciones de Arturo Carmona; Adamari López la defiende

Luego de las declaraciones hechas por el actor Arturo Carmona de la semana pasada, en torno a la relación sentimental que sostuvo con la actriz Aracely Arámbula, así fue que reaccionó 'la Chule'; en tanto fue su amiga Adamari López quien la defendió frente a las cámaras de televisión.

A propósito de la gira teatral de Aracely Arámbula por Estados Unidos con la puesta en escena "¿Por qué lo hombres aman a las ca***nas?", el periodista y amigo de la actriz Quique Usales, la entrevistó en relación a tres importantes temas de gran relevancia del momento en la vida de la también cantante (sus hijos, la serie de Luis Miguel y su relación con Arturo Carmona).

Y luego de echarse un bailecito para TikTok en plena plaza pública de Chicago, Illinois donde presentaron la obra el pasado sábado, Aracely Arámbula tuvo una charla amigable con el periodista recién integrado al matutino "Hoy Día" de Telemundo.

"En estos días Arturo Carmona hizo una declaraciones, dijo que hace como diez años ustedes fueron novios, que él se sentía ocultado, que era como un padre para tus hijos... ¿Qué te parecieron esas declaraciones, las viste, no las viste, que me dices al respecto?", fue el cuestionamiento de Quique Usales, a lo que Aracely Arámbula respondió:

"Fíjate que es muy chistoso porque de pronto yo no puedo ver muchas cosas porque estoy acá trabajando a full time [tiempo completo], ¡no paro!... y además como dices tú, 'mamá multitack', cosas de la escuela, cosas de mis hijos, cosas de mi casa, en realidad no vi nada, [el vídeo] me lo mandó un amigo y me dio mucha risa y le escribí [a Arturo Carmona]", dijo Aracely y agregó:

"Y me dijo: '¡Ay, discúlpame, discúlpame!'...". La verdad que es un divino, somos muy buenos amigos y hay mucho cariño de por medio entonces, yo creo que a veces, depende el mood (modo) en el que estés puedes hablar y decir cosas, entonces no juzgo ni critico ni nada, es una persona que le tengo muchísimo cariño, que siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano... Lo quiero mucho y la verdad es que no quiero hacer leña de eso".

Posteriormente a la entrevista, fue el propio Quique Usales quien dijo que Carmona no midió sus palabras y tras lo declarado, después pudo haber tenido ciertas rencillas con Aracely y otros involucrados en el tema; no obstante, fue la conductora Adamari López, quien dijo:

"Pero también yo pienso que cada cual tiene que respetar, si ella no está lista para hablar de una relación y quiere conocer a esta persona y compartir con él está bien, ¡pero no tiene que hacerlo público si no quiere!; ella también tiene unos hijos que tiene que cuidar, y un reputación que tiene que cuidar y si él se siente mal porque a lo mejor ella no quería sacar la relación a la luz pública, pues mal por él pero ella tiene su derecho también".

