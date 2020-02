Aracely Arámbula presumió el detallazo de un admirador secreto

La actriz Aracely Arámbula presumió varios detalles que le llegaron de admiradores secretos, entre ellos un arreglo de flores, y aunque jugó con sus millones de fans al decirles que no le diría quién se los envió. Fue a traves de sus historias de Instagram que la ex esposa de Luis Miguel compartió los regalos que le dieron y al mismo tiempo agradeció por el cariño que le tienen.

La Chule es una de las actrices más famosas y bellas de México, pues su angelical rostro y su espectacular figura la ha colocado en una de las mujeres más atractivas del medio del espectáculo.

Lee también: Galilea Montijo comparte su experiencia al hacerse facial vampiro

Recientemente Aracely Arambula se solidarizó en Instagram con los familiares de la pequeña Fátima y con todas las personas que han pasado por este suceso tal doloroso en su vida. El caso de Fátima estremeció no solo a México si no a todo el mundo. La menor fue abusada y asesinada en Ciudad de México. Se reportó su desaparición el pasado 11 de febrero y el 18 del mismo mes fue encontrada muerta en una bolsa de basura en el sur de la capital mexicana.

"Se me rompe el corazón de furia, tristeza, impotencia. Es Fatima, pero es Ingrid, pero Maria, Monica, Raquel, Rebeca, los nombres muchos, la lista interminable. 266 mujeres solo en lo que va de este 2020 que han sido asesiandas por ser mujeres, más las casi 1200 del 2019. Son nuestras hermanas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras hijas. Estamos más desprotegidas que nunca, más expuestas q nunca, más vulnerables que nunca. La furia que vemos en la calle no es ni un tercio del dolor de todas las madres, las familias que han perdido a sus hijas. Dejémonos de sueños e ilusiones no nos queda más que cuidarnos nosotras, entre nosotras, cuidar a nuestras hijas, no perderlas de vista, no tomar riesgos innecesarios.Y si, hablarles de los posibles peligros, darles herramientas para que se cuiden más y mejor.Es claro que esperar cualquier otra cosa hoy, cualquier tipo de protección y justicia resulta utópico.

Y para todos los padres de hijos hombres estemos atentos de qué ejemplos les damos,cómo los estamos formando, qué estamos normalizando, y cómo los estamos educando. Estén bien,cuídense, nunca estén solas. Nunca las dejen solas. Siéntanse libres de repostear esto y de usar esta imagen, entre más conscientes estemos,más alertas estaremos. Y pronto haré un especial.Estamos juntas #niunamenos GRACIAS @marthadebayle" escribió Aracely.

Hace unos días se dio a conocer que Aracely Arámbula trabajaría al lado de la también ex pareja de Luis Miguel, Stephanie Salas. De acuerdo al periodista Álex Kaffie, las dos actrices compartiran escenario y que no falta mucho para que ocurra esto.