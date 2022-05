Aracely Arámbula presume su amor a Uriel Santana de gira por México

Tras su reciente gira de teatro por México, la actriz Aracely Arámbula aprovechó su llegada a la zona del Bajío y en los estados de Jalisco y Guanajuato y presumió su amor al fotógrafo de las estrellas, Uriel Santana, de gira por México, gracias a su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas"?".

Y es que, tras su función del pasado martes en Guadalajara, Jalisco -entre las que también destacan, León, Guanajuato y Puebla, Puebla-, Aracely Arámbula no ha dejado de compartir su éxito junto a su hermano, el dermatólogo Leonardo Arámbula Jaques, quien es su cómplice en cada aventura teatral.

Pero no sólo su hermano se ha visto en las postales y vídeos que 'la Chule' ha compartido a través de sus historias de Instagram, pues también se ha dejado ver el experto en capturar estrellas del espectáculo como es Uriel Santana, quien se ha dejado querer por la actriz.

Pues todo parece indicar que ante las especulaciones de sus fervientes admiradoras, y ante una que otra muestra de cariño que ambos famosos se han dado ante las cámaras, Aracely Arámbula y Uriel Santana ya quieren hacer público su amor y que son una pareja sólida desde hace ya, varios meses o años.

Y es que, todo podría quedar sólo en rumores, pero 'la Chule' que volverá a formar parte de las filas de Televisa Univisión con su próxima telenovela "La Madrastra", el remake, no ha dejado de 'cucar' a sus seguidores, quienes aseguran que ella y Santana tienen una relación desde hace tiempo.

Por lo que sus millones de seguidores y muchos otros curiosos, creen que en verdad Aracely Arámbula y Uriel Santana son pareja y ellos lo han presumido sin dejar casi nada a la imaginación, pues lo que se ve no se juzga y su amor es evidente.

Inclusive, en las últimas imágenes compartidas por la actriz a través de sus historias de Instagram han dejado ver que cada paso que dan, lo dan juntos, que se sientan juntos a comer, que hasta se han probado algunos sombreros en las tiendas locales de las ciudades que visitan, y hasta Aracely se presumió dándole un beso al fotógrafo.

Y por las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, México, ambos se han captado muy 'juntitos' tomando una bebida típica de la zona después de desayunar, de forma muy despreocupada y sin ocultar su amor, pues nuevamente Aracely Arámbula ha agarrado a Uriel Santana a besos y esta vez sí estuvo un poco más cerca de la boca...

