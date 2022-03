Aracely Arámbula presume regalo de sus fans, tras llegar a los 47

El pasado domingo 6 de marzo, la actriz Aracely Arámbula estuvo de manteles largos, pues llegó a sus 47 años de edad y tras verse apapachada por sus más fervientes admiradoras, 'la Chule' presumió el gran regalo que le hicieron.

Se trata de un vídeo que la propia Aracely Arámbula compartió en su cuenta de Instagram, en el que aparecen muchas de sus fanáticas cantándole las tradicionales "Mañanitas" en voz de Alejandro Fernández 'El Potrillo' con acompañamiento del obligado Mariachi.

Durante los casi tres minutos de canción, también se pueden ver algunos vídeos de Aracely Arámbula en los que da rienda suelta a la sensualidad y a su belleza en diferentes etapas de su vida y de cuando interpretó a su personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña" de Telemundo.

lee también: Aracely Arámbula alborota a fans tras grabaciones de La Rebelión de las Esposas

Motivo por el cual, Aracely Arámbula se expresó muy agradecida con sus fanáticas, quienes la conocen mejor que nadie y conocen también sus gustos, pues siempre forman parte del apoyo y soporte de la carrera artística de 'la Chule'.

"GRACIAS... GRACIAS MI #Arafamilia bella por tan hermoso video compartiendo Amor desde tantos lugares bellos. GRACIAS por todo su cariño y por siempre estar aquí; los Amoooo y están presentes en mi corazón", se lee en su post del mismo domingo por la tarde.

Lee también: Aracely Arámbula llega a los 47 más guapa y apapachada que nunca

Pero no sólo eso, pues las fanáticas no descansaron hasta enviarle sus felicitaciones por escrito; entre éstas se leen: "Infinitas bendiciones y mucha salud", "Gracias por regalarnos tanto amor y tu talento inagotable", "Tenerte ya es un regalo para nosotros".

"Feliz vida mi bonita!!!!! Te amamoooooooos", "Feliz cumpleaños preciosa te amo", "Ten el mejor día del mundo", o el de Jeannette Kaplun Latina Mom que se lee: "Muy feliz cumpleaños querida @aracelyarambula! Que los cumplas siempre con salud y alegría. Muchos besos!".

Y las felicitaciones no dejaban de llegar: "Awww... Con todo nuestro amor. Te AMAMOS TANTO Reina. FELIZ Cumpleaños a la más bella de este mundo... We LOVE YOU", "Que estés disfrutando mi Ara con tu familia y amores, desde la distancia celebro tu vida y gracias por llegar a mi vida, te deseo lo mejor, mucha vida con salud... infinitas bendiciones", entre otras 425 felicitaciones que ha recibido. Al momento, el vídeo llega a más de 20,100 reproducciones.

Síguenos en