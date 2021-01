Aracely Arámbula presume curvas en el espejo con mini short

¡Lo hizo de nuevo luciendo espectaculares curvas!... Aracely Arámbula dejó sin palabras a su enorme número de seguidores en Instagram, al protagonizar uno de sus mejores momentos frente al espejo, luciendo su escultural cuerpo.

Aracely Arámbula es por mucho, una de las actrices más consentidas de la televisión de habla hispana, pues con su incursión en las telenovelas de Telemundo, internacionalizó su fama, y es por eso que se ha ganado el cariño, respeto y admiración del público latino.

Como si fuera una escultura curvilínea, Aracely Arámbula, no dudó en mostrarse al mundo, posando frente al espejo, para hacer gala de su figura perfecta, pues fue con un escotado bra de un bikini en tono amarillo y morado, y un mini mini mini short color negro, que la actriz de telenovelas causó sensación en su perfil personal de Instagram.

De melena oscura y recogida, y con el celular en una mano, mientras que con la otra saludaba en forma de "peace en love" (amor y paz), frente al espejo y la espectacular sonrisa que caracteriza su rostro angelical, "la Chule", no dejó duda de que tiene un abdomen de infarto, pues a sus 48 años, se ha posicionado como una de las mejores figuras de las telenovelas.

Y no conforme con la pose frente al espejo, la ex de Luis Miguel, contempló su figura dando unos pequeños giros, autoadmirándose de los logros que son resultado de su disciplina; pues pese a que la protagonista de "La Doña" ha demostrado infinidad de ocasiones que es de buen diente y le gusta la buena comida, cuida mucho su figura para que cada gramo que coma, no la engorde, pues todo es bien aprovechado mediante el ejercicio.

La publicación fue reposteada por una fanpage de la actriz que se encuentra bajo el perfil de @queenaraarambula, mismos que se encargaron de describir:

"Hoy es viernes y la cuerpa lo sabe... Buen fin de semana Arafamilia"... y la pregunta es: ¿quién no va a pasar un buen fin de semana, al ver la inspiración que causa Aracely al modelar así frente al espejo? Pues para muchos es fuente de inspiración y sin lugar a dudas, la actriz pone de buenas a cualquiera con su belleza.

El clip de la publicación rebasa las 1,530 reproducciones y los comentarios son halagadores, como siempre para la actriz, pues a decir verdad, Aracely luce espectacular y se ve genial.

¿Y cómo no va a ser así?, pues si la mexicana dedica horas de su tiempo para llegar a ser una de las estrellas de la televisión más queridas a nivel internacional, y el gym y el ejercicio son sus mejores aleados para lograrlo.