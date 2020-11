Aracely Arámbula podría preparar nueva demanda contra Luis Miguel

La actriz Aracely Arámbula, podría estar preparando una nueva demanda contra Luis Miguel, quien fue su esposo y padre de sus dos hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Esto, después de darse a conocer que la también cantante se reunió el pasado fin de semana con el abogado Guillermo Pous, quien ha llevado los casos legales de diversos famosos.

En una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano" de Grupo Imagen TV, el abogado aceptó que Aracely solicitó sus servicios durante una reunión pero que no podía revelar sobre qué se trata sin previa autorización de la también llamada "Chule".

"Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice", digo el abogado.