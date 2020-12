Aracely Arámbula no olvida el amor que vivió con Luis Miguel

Aracely Arámbula y Luis Miguel vivieron un romance entre los años 2005-2009, y desde entonces la actriz no había querido hablar al respecto. Sin embargo, recientemente La Chule, como también es conocida abrió su corazón por primera vez y contó algunos detalles de cómo fue su relación con El Sol.

Fue en una entrevista para el programa Ventaneando que Aracely Arámbula compartió cómo fue estar cerca de "El Sol" y procrear juntos dos hijos: Miguel y Daniel. La actriz de Telemundo aseguró que su historia de amor con Luis Miguel fue muy hermosa, así como la del Titanic, por lo que muchos de sus fans aseguran que aún no lo olvida.

"Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que no se la podrían creer, sería una historia así como la de Titanic, tan bella, no tiene nada que ver con eso, me refiero de lo bonita", dijo. Aunque la actriz no desea que en la serie Luismi se aborde el romance que ella tuvo con el cantante, la famosa espera que si se cuenta su historia, sea bonita y llena de romance, tal y como pasó en la vida real.

Como nunca se le había visto, Aracely agregó que sus hijos nacieron de un amor muy fuerte y que, junto a "El Sol", vivió momentos hermosos que atesora en su memoria y en fotografías. "Mis hijos nacieron de un amor muy grande, muy hermoso, tengo tantas fotos y tantas cosas que me encantaría que la serie se acabara antes de mí porque es algo muy personal y muy privado, pero en caso de que la vayan a contar que sea algo muy bonito como fue, tal cual", agregó "La Chule".

Aracely Arámbula reiteró que si se tocara el tema del romance que vivió con El Sol le gustaría que fuera lo real, lo que realmente vivió con él , no solo por ella sino por el bienestar de sus hijos, pues lo menos que desea es que en ningún momento se vean involucrados en cualquier situación.

“Como mamá nadie quiere que expongan a tus hijos, y que especulen y que hablen. A todos nos gusta que hablen bonito de nuestros hijos, de su trabajo, de lo que quieran hacer”, dijo.

Sin embargo, las declaraciones de la protagonista de La Doña no convencieron del todo a los usuarios de Youtube, quienes dudaron que su historia de amor haya sido como el de la famosa película de Hollywood, por lo que no ddudaron en atacar a la actriz, a quien llamaron oportunista, además de que la invitaron a superar su historia con El Sol.

"Aracely se quedó pegada en el pasado. Esa historia increíble esta solo existe en su percepcion. La historia es de Luis Miguel y debe ser contada desde la perspectiva de el", "No le corresponde a Arecely decir que quiere que salga o que no. Mas bien la mandaron a callar por eso anda bien mansa”, “Historia de amor jajajaja!! Si fuera eso estuviera contigo jajaja loq paso esq no pusistes es a traparlo ni con dos hijos “, “Lo que es ser cuando una mujer queda pegada con el pasado,ya pasó superarlo y a seguir adelante con tus bellos hijos”, “Un amor muy grande y hermoso? Más bien fue una más en la larga lista de amantes de LM, por algo nunca formalizó con ella, debería superarlo ya, parece estar obsesionada con un hombre que no quiere saber nada de ella”, son algunos de los comentarios en Youtube.