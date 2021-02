Aracely Arámbula luce elegante y atrevida con pijama de encaje

La actriz Aracely Arámbula es una de las famosas más queridas del mundo del espectáculo y una de las favoritas en redes sociales en donde comparte a sus seguidores algunas fotos en las que luce muy atrevida.

Esta vez la actriz de telenovelas Aracely Arámbula compartió con sus miles de fans una fotografía en Instagram en la que aparece con un elegante y atrevida pijama de encaje, que dejó a todo mundo boquiabiertos.

La publicación es una escena de la telenovela de Telemundo ‘La Doña’, en donde ella fue la protagonista, ahí aparece sentada en la cama, con un pijama en el que deja ver su escotazo, y aunque se ve sin maquillaje, al natural sigue impactando por lo bella que es.

Lee también: El glorioso escote de Aracely Arámbula que perdió Luis Miguel

La fotografía subida a su Instagram fue por parte de una cuenta que sigue a ‘La Chule’ desde hace tiempo y que publica imágenes de sus mejores momentos dentro de los melodramas en los que ha participado tanto de Televisa como en Telemundo.

‘La Doña’ representa para Aracely Arámbula el último trabajo actoral que ha realizado en u carrera profesional, pues luego de que en 2020 apareciera la pandemia de Covid 19, a la par de que el proyecto de Telemundo terminara, se tomó un receso para retomar su carrera musical en el segundo semestre del año pasado, en donde lanzó ‘Malas Noticias’.

Sin embargo, se espera que la actriz regrese a los escenarios para grabar nuevos proyectos como la bioserie de sus amiga ‘María Victoria’, actriz de la época dorada del cine mexicana, y que Aracely encarnaría próximamente. Aunque ya no se ha revelado mayor información, se dice que el que está trabajando en el guion es el hijo de la propia primera actriz, quien también es productor de la serie.

Lee también: Aracely Arámbula llora de verdad al morir Mónica en La Doña

Del mismo modo, se ha dicho que ‘La Chule’ podría aparecer en la serie de ‘Luis Miguel’ de Netflix en un futuro, cuando hablen sobre la vida de ella y su romance con el cantante mexicano, la cual fue una de los pilares en su vida privada al ser madre de sus dos únicos hijos reconocidos hasta el momento, además de compartir una relación por más de 5 años.

Esa, sería una de las condiciones para que Aracely Arámbula acepte que se hable de ella en la serie que está a punto de estrenar su segunda temporada este año, aunque es seguro que todavía no se aborde el cómo se conocieron ‘La Chule’ y ‘El Sol de México’.

De lo contrario, ha externado su abogado, que mientras la actriz o no revise el libreto o no participe actuando como ella misma, no aceptaría los términos de la producción para el uso de su imagen, ya que desea que se narren los hechos tal y como ocurrió, sobre todo por el bienestar de sus hijos.