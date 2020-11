Aracely Arámbula despreció a Fernando Colunga por Luis Miguel

Aunque se desconoce en qué fecha exactamente iniciaron una relación Aracely Arámbula y Luis Miguel, oficialmente se dio a conocer que la pareja comenzó su romance en el 2015 y en el 2016 le dieron la bienvenida a su primer hijo de nombre Miguel.

Pese a que la relación con El Sol fue una de las más famosas de la actriz de Telemundo, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante reveló que la artista también tuvo un amorío con un afamado galán de Televisa; Fernando Colunga, a quien despreció por Luis Miguel.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Aracely Arámbula mantenía una relación con el protagonista de Esmeralda cuando conoció a Luis Miguel, sin embargo, lo dejó cuando conoció a El Sol en el puerto de Acapulco. "Era novia de Colunga cuando conoció a Luis Miguel y le hizo así (adiós) a Fer", dijo el periodista.

El reconocido periodista también reveló algunos secretos del tórrido romance que tuvo la protagonista de La Doña y el cantante del que nacieron dos niños, Miguel y Daniel. "Estabamos en Acapulco, en un lugar que se llema 7 Leguas, como madrina iba Aracely Arámbula es el día en que se conocieron", dijo el conductor del programa De primera mano para especificar que ese fue el día en que se conocieron.

Adolfo Infante señaló que esa noche, Aracely le confesó que se había visto con Luis Miguel para agradecerle por su invitación al videoclip de la canción La Media Vuelta, sin embargo, ella no pudo salir en el video debido a que tenía compromiso con una telenovela.

El experto en espectáculos, señaló que pese a que la chihuahuense no salió en el video no fue impedimento para que no siguieran frecuentando: "Esto no fue impedimento para que días después fueran a cenar juntos a un restaurante de la ciudad", dijo.

El amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula terminó en el año 2009 después de que por cuatro años derrocharan miel.

