Aracely Arámbula despide públicamente a su papá y deja descansar su alma

A unos días de la muerte de su papá, Don Manuel Arámbula, la actriz Aracely Arámbula lo despidió públicamente y dejó descansar su alma luego de una publicación que hizo el jueves 28 de julio en su cuenta de Instagram.

Aracely Arámbula aprovechó su participación en la Basílica de Guadalupe el pasado 11 de diciembre de 2021, junto a un grupo de artistas que le cantaron a 'la Morenita del Tepeyac', y el jueves pasado, con todo el dolor que le ha causado la partida de su padre, la actriz puso muy en alto su recuerdo.

La famosa, elevó sus oraciones al cielo por el eterno descanso de su padre, luego de romper el silencio en torno a su partida el 15 de julio, cuando hizo un en vivo para confirmar su deceso.

Y la reacción de otros famosos que siguen a 'la Chule' y la consideran parte importante de sus vidas, no se hicieron esperar. La primera reacción que se ve es del actor Alejandro de la Madrid, con quien la actriz comparte créditos en la serie "La Rebelión de las Esposas" (2022) y sólo un corazón rojo y unas manos agradeciendo. Su colega Daniela Vega que también comparte créditos con ambos, escribió: "Que lindo cantas, bella".

El cantante Carlos Rivera mostró su cariño por la actriz con manos en posición de rezar y el fotógrafo Uriel Santana, quien se dice que es pareja de Aracely, le dio todo su apoyo en una frase: "Te amo hermosa. Mi corazón siempre contigo".

La joven actriz Ana Tena, quien será una de sus tres hijos en la telenovela "La Madrastra" (2022), hizo un guiño a la famosa, mientras que el productor Rubén Lara de la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***as?" expresó: "Adorada, deseo que pronto encuentres resignación, fuiste una hija excepcional!!".

Otra actriz como Flor de Saracho, no perdió la oportunidad de expresarle: "Mi Ara Bella, te mando todo mi amor!!! Fuiste y seguirás siento los ojos de tu Papi, lo recuerdo con mucho cariño… te mando besos @aracelyarambula" y Maribel Guardia no fue la excepción: "Amiga un abrazo a tu alma. Sin duda tuviste el mejor papá del mundo, su luz se queda contigo, fortaleza para ti y toda tu linda familia , lo siento mucho".

El también actor Juan Ríos Cantú también se manifestó para darle ánimos: "Te amamos, Chule hermosa… sé que Dios te dará la fuerza necesaria. Y que ese nuevo ángel siga iluminando tu camino".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!