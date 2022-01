Aracely Arámbula despide el 2021 agradeciendo la defensa de su privacidad

El 2021 estuvo lleno de éxitos para la actriz Aracely Arámbula; no obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, pues tras la curiosidad y obsesión de algunos periodistas, le hicieron ver su suerte a 'la Chule' luego de querer captar a sus dos hijos Miguel y Daniel. Y aunque ese desagradable capítulo ya pasó, la actriz despidió el 2021 agradeciendo la defensa a su privacidad.

Sin embargo, no sería el único episodio que le haría tragar saliva a Aracely Arámbula, pues ante el sonado estreno de la tercera y última temporada de la bioserie de Luis Miguel, -cantante que sería pareja y padre de sus hijos, tras haber formado una familia entre 2005 y hasta principios de 2009-, la actriz lanzó contundente mensaje y hasta echó mano de su abogado de cabecera Guillermo Pous para que ni su imagen, ni parte alguna de su historia de amor con 'El Sol', se contara dentro de la serie.

Y aunque le fue difícil pasar este par de tragos amargos durante su carrera el pasado 2021, Aracely Arámbula puso fin al mismo con un mensaje que deja ver más que su agradecimiento a su abogado por luchar por la privacidad de su persona, así como la de sus hijos y familia.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Altagracia Sandoval en "La Doña" de Telemundo, dedicó algunas líneas para agradecer por lo anterior: "Agradeciendo tantas cosas lindas de este 2021, aunque sigue siendo un año difícil por esta pandemia que no termina, siempre hay que agradecer las enseñanzas y todas las cosas positivas en nuestro camino", se lee en una primera parte de su escrito.

Así mismo, Aracely Arámbula externa su agradecimiento por proteger su persona e identidad ante los medios de comunicación: "#Gracias querido @guillermopous por defender mi posición al no querer que usaran parte de mi vida y en una serie, gracias por defender mis derechos y sobre todo los de mis hijos, y por hacer respetar la privacidad de mi familia siempre el respeto por delante".

Su hermano, el Dr. Leonardo Arámbula, quien siempre está con ella en todo momento, también se llevó el crédito entre los agradecimientos de 'la Chule', así como a los fanáticos que siempre la apoyan: "Gracias a ti, a mi gran apoyo y compañero de vida @drleoarambulaoficial, siempre unidos; y a ustedes mi #Arafamilia hermosa y a toda la gente que nos envió muchos mensajes de apoyo.

Por último fue contundente con un mensaje que siempre se agradece cuando se cumple: "Y despido este año con la frase célebre de Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es La Paz Que tengan un maravilloso 2022. INFINITA SALUD Y E INFINTAS BENDICIONES!!! Abrazos #losamo".

Aracely Arámbula también compartió una publicación de su abogado Guillermo Pous, quien hizo hincapié -a su vez en una publicación también de Instagram- en la que detalla que si hubo una persona que sentó dos precedentes que cobraron trascendencia el pasado 2021, fue la actriz y cantante, debido a que luchó por los derechos de la personalidad y el derecho a la propia imagen.

Los mensajes de apoyo y de cariño del público siguieron haciéndose presentes en la publicación de Aracely Arámbula que cierra un ciclo y abre otro no menos importante este 2022.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!