Aracely Arámbula deslumbra con su belleza como detective

La bella actriz de 45 años años, Aracely Arámbula, por medio de sus redes sociales deleitó la pupila de sus más de 5 millones de seguidores que no la dejan de apoyar en todos sus proyectos, por lo cual la “Chule” se dejó ver con una discreta sonrisa vistiendo una chaqueta gris como todo una detective y un sombrero de elegante estampado.

La ex esposa de Luis Miguel, a pesar de casi alcanzar el medio siglo de edad se conserva esplendorosamente pues sigue luciendo una esbelta figura definida y un rostro jugoso aterciopelado desde su cuenta de Instagram.

Con cientos de halagos y piropos se tapizan sus imágenes, al parecer la reciente foto que compartió se encontraba en una plaza de toros que mientras admiraba el espectáculo no dudó en capturar el momento.

La foto fue tomaba de una cuenta de club de fans, al parecer ya tiene tiempo de ser tomada, pues vemos a una Aracely morocha con unas uñas estilo francés que la caracterizan. A sus 4 décadas de vida, presume de un cuerpo de infarto y unas curvas kilométricas con diminutos bikinis como toda una musa.

Aracely es reconocida por consagrarse como una de las intérpretes más reconocidas en el medio del espectáculo por sus roles protagónicos en la pantalla chica como “Corazón Salvaje” quien dio vida a dos personajes, antagónico y protagónico junto con Eduardo Yáñez en 2009, después interpretaría a la famosa “Doña” como Altagracia, producto de Telemundo.

Por ahora, la madre de hijos con quien procreó con Luis Miguel, Daniel y Miguel, que comparten la perfecta combinación de genes y su parecido con sus famosos padres, se encuentra.

Este año la intérprete lo comenzó con el pie derecho, al estrenarse la segunda temporada de la serie de origen estadounidense, “La Doña”, donde se dijo que se encontraba entusiasmada y recalcó que la trama dará mucho de qué hablar a los televidentes.

Esta secuela relata la historia de Altagracia Sandoval quien regresa para saldar cuentas de su pasado y recuperar lo perdido, su desaparecida hija, entre otras cosas.

La famosa rubia declaró que no está dentro de sus planes aparecer en la historia de su ex esposo en Luis Miguel: La Serie, porque no tiene nada qué aportar, “no me han invitado para que cuente sobre mi relación y no estoy interesada” dijo Aracely.

Se sabe que el “Sol de México” al parecer no tiene una cercanía con sus retoños desde su divorcio en el 2009.

