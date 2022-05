Aracely Arámbula demuestra su buen corazón rescatado perritos de la calle que luego da en adopción

Para la actriz Aracely Arámbula, la actuación, el canto, y cualquier otro dote artístico no es lo único que importa en la vida de la actriz; pues desde hace tiempo viene demostrando su buen corazón hacia el 'prójimo' si se le puede llamar así, y por ello, rescata perritos de la calle que luego da en adopción.

Sea en el proyecto que se encuentre en locaciones y otras partes, Aracely Arámbula tiene una gran preocupación y es por ello que desde donde se esté, si se 'le atraviesa' un perrito, gatito o cualquier animalito que está en malas condiciones, de inmediato lo rescata, lo pone a salvo y luego lo lleva al veterinario para darle las atenciones debidas.

Pero no sólo eso, su preocupación es tal, que una vez que los ha rescatado y han sido atendidos debidamente con vacunas, medicamentos y demás, Aracely Arámbula hace una especial solicitud a sus seguidores a través de sus redes sociales, pues sugiere que no compren mascotas, sino que mejor las adopten.

Lee también: El sorprendente lazo que une a Aracely Arámbula y Andrea Legarreta como madres

Una ferviente defensora de los animalitos de la calle

Y además, a través de sus historias y publicaciones de Instagram, 'la Chule' deja números telefónicos para que la gente interesada en adoptar mascotas como perros y gatos, no dude en comunicarse para poder adquirirlos y darles un hogar.

Hace tiempo, en una de sus publicaciones de Instagram, compartió un vídeo de algunas mascotas de varias razas en el que se pueden ver algunos caninos, en cuya descripción se lee:

Lee también: Así ha cambiado Aracely Arámbula de niña a la belleza que es hoy en día

"Cuidemos a nuestras mascotas, ellos nos dan tanto amor que tenemos la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos... asegúrate que tu perrito o gatito tenga una placa con datos donde localizarlo en caso de que se llegue a extraviar es muy importante. AMEMOS A LOS ANIMALITOS cuídalos y protégelos, COMO ELLOS NO PUEDEN HABLAR UNA PLACA CON DATOS DEBEN PORTAR!!! @edgarfernandoerv aquí con nuestros amados y con la miño de.... iaaaaa la güera , la Kevin , Juana de los Lagos".

Y la también actriz de telenovelas se vio apoyada por algunos seguidores quienes coincidieron con ella con comentarios como: "Adopta y no compres", "Felicidades por ese gusto tan perrrónnn", "Be Kind To Animals" (Sea amable con los animales)... Aunque también se ganó la admiración de alguien más con otro mensaje:

"Aracely bella, más que la gran artista que eres, por eso te admiro y por eso te sigo, por hacer tanto en ayudar a los animales, aquí en México es triste ver tantos animales en la calle, soy de las personas que los que tengo son rescatados, un gran abrazo con todo mi cariño por hacer tanto hincapié en cuidar y respetar a los animales, gran ser humano".

Síguenos en