Aracely Arámbula de luto, se reporta que su padre ha fallecido

Luego de marcar su regreso por la puerta grande a Televisa para protagonizar "La Madrastra", aseguran que la actriz Aracely Arámbula está pasado por un doloroso momento de su vida; pues en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento del señor Manuel Arámbula, padre de la actriz.

La noticia fue revelada por el periodista de espectáculos Juan José 'Pepillo' Origel, quien a través de su programa "Con Permiso" de Unicable, dijo que se ha mantenido en contacto directo con Aracely Arámbula y hasta le habría dado el pésame a la actriz, que al momento, no se ha pronunciado a la triste noticia.

"Le quiero mandar todo mi cariño (…) hablé con Aracely, con 'la Chule', porque falleció su papá", dijo el periodista durante la transmisión de su programa "Con Permiso"; a esto, también sumó las causas del fallecimiento de Don Manuel Arámbula.

"Yo lo traté muchísimo, un gran hombre, un señor buenísimo; le dio un infarto fulminante el domingo", informó, según diversos medios de comunicación.

Y aunque Aracely Arámbula no ha manifestado nada al respecto en redes sociales, algunos famosos ya se han hecho presentes con sus condolencias como la actriz Verónica Castro que el pasado 17 de julio a través de su cuenta de Twitter, escribió: "Aracely Arámbula, un gran abrazo y demos gracias a Dios", al pie de la imagen de la Virgen María.

Lo que revela que la protagonista de "La Madrastra" (2022), ha mantenido en silencio su dolor en el seno familiar por una semana sin revelar que su padre ha partido. Pero la muerte de su padre no sería el único mal que le aqueja a la actriz de 47 años, pues se sabe que en los últimos días se contagió de Covid-19, por lo que, aunque en sus redes sociales sigue muy activa, a penas se pueden ver promocionales de "La Madrastra" y publicaciones de mascotas a través de sus historias de Instagram.

El 1° de septiembre de 2021, fue la última vez que 'la Chule' compartió una publicación con su papá en la red de la camarita, pero ese día, como años anteriores, celebraba un año más de vida de él: "Yo no se como explicarte con palabras lo que siento.... #Gracias Papito hermoso celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo #Gracias por este video tan bello reviviendo enormes y mágicos momentos... y gracias por tan bellas Felicitaciones!!! #blessings #father #thebest #grandfather #mylove #loveyou... y qué mejor que con tu canción tan única y especial mi @caridadcastaneda".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!