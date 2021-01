Aracely Arámbula ¡con bikini ideal para mujeres de 40 años!

La actriz Aracely Arámbula, quien justamente está celebrando ocho años de "La Patrona", primera telenovela que hizo 2013 en Estados Unidos y que le dio fama internacional, ha compartido un vídeo en el que luce un bikini ideal para mujeres de 40 años, quienes pueden lucir una estupenda figura, aunque para igualar la de la ex pareja de Luis Miguel, podría estar difícil.

Aracely Arámbula es una actriz mexicana con tanta aceptación que en su cuenta oficial de Instagram, es seguida por más de 5 millones de usuarios; sin embargo, no es el único perfil en el que se pueden ver las intensas fotografías y vídeos que la actriz de Telemundo protagoniza.

Lee también: ¡Divina! Aracely Arámbula con radical cambio de look

Gracias a su belleza, figura física de diez, carisma y la seguridad que irradia, Aracely Arámbula se muestra con naturalidad y eso es lo que enamora cada vez más a sus fanáticos. Recientemente, mostró la opción ideal con las que las mujeres de 40, pueden lucir su figura.

"¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vida, son amores pasajeros... lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré y ya", se escucha decir a la actriz oriunda de Chihuaha, México, en un vídeo de Tik Tok que se puede ver en la cuenta de fans @queenaraarambula, en el que luce un tremendo escote frontal y al parecer está imitando a Laura León "La Tesorito".

Un bikini multicolor con estampado que simula un tejido, "la Chule", lució sus curvas gracias al diseño del bañador que además tiene un pronunciado escote al frente y tres tiras que intentan cerrar un poco la abertura, aunque con los encantos de la madre de los hijos de Luis MIguel, eso no es posible.

Lee también: Aracely Arámbula estrena larga cabellera, ahora es rubia

Además aprovechó para lucir su abdomen plano y su piel tan clara que hacen juego con sus ojos. Los accesorios como algunos colguijes y unas pendientes que cuelgan de sus orejas, además de una decena de pulseras, complementan el outfit con el que cualquier mujer de su edad que tenga una figura similar, se puede dar el lujo de lucirlo.

A la protagonista de "La Doña" le gustan mucho los sombreros, y en esta ocasión, no se quedó con las ganas de utilizar un sombrero de playa color negro que es ideal para cubrirse del sol cuando se toma un descanso a un lado de la piscina o en la playa.

Por supuesto, los comentarios repararon en puros halagos para la protagonista de telenovelas, lo que ha generado que Aracely siga siendo una de las favoritas del público conocedor.