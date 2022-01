Aracely Arámbula con Sebastián Rulli antes de que se fijara en Angelique Boyer

Tras empezar el año celebrando los 15 años de su hijo Daniel, ha salido a la luz, una foto del pasado en la que aparece Aracely Arámbula muy sonriente junto a Sebastián Rulli antes de que el argentino se fijara en Angelique Boyer; pues no hay que olvidar que antes de la francesa, estuvo 'la Chule' en su vida.

Su noviazgo se dio cuando ambos estaban haciendo la obra de teatro "Perfume de Gardenia" compartiendo créditos con actores como Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Arturo Carmona, entre otros, y Sebastián Rulli, por supuesto.

Por lo que Aracely Arámbula hizo click con el argentino e iniciaron un romance del que la protagonista de telenovelas como "La Doña" de Telemundo, habló maravillas en una entrevista para la revista "Hola México" en una edición de 2013.

Y como todas las relaciones que se dan en el medio artístico, la de Aracely Arámbula y Sebastián Rulli no ha sido ocultada, pues para empezar este 2022, justo ha salido a la luz una postal en la que ambos famosos aparecen muy juntitos y sonrientes, lo que indica que su amor era sincero y que se llevaban muy bien.

La instantánea fue sacada del baúl de los recuerdos y compartida a través de un perfil dedicado a ambos famosos que se encuentra en Instagram como @rulli.arambula, en la que se podrán ver por lo menos 30 postales de cuando Aracely y Sebastián vivieron su amor plenamente.

"Que los amo" se lee en la descripción de la foto, mientras que otro comentario apoya lo dicho: "La pareja que jamás superaré", entre caritas con ojos llorosos. Y es que, no hay que olvidar que en su momento, la pareja se demostró tanto amor, que se creía que quedarían juntos por el resto de la eternidad, aún y cuando Aracely Arámbula ya se hubiera convertido en madre de Miguel y Daniel, hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel.

No obstante, aunque todo parecía indicar que tenían muy buena relación -por lo que se ve en el perfil dedicado a ellos-, fue un asunto laboral el que distrajo a Rulli de su relación con Aracely y aunque se sabe que terminaron en buenos términos, el argentino prefirió terminar su historia de amor con ella.

Hoy, y desde hace más de siete años, Sebastián Rulli encontró a su media naranja y vive su amor plenamente con Angelique Boyer, actriz con la que haría el protagónico de "Teresa" (2010), melodrama que producido por José Alberto 'El Güero' Castro -cuando era novio de Angelique Boyer-, unió de una vez y para siempre a ambos. Pues con los años, aunque no se habían dado cuenta que se amaban, siguieron coincidiendo como pareja protagónica en un par de melodramas más, hasta que se declararon su amor.

Y como el propio Sebastián Rulli ha dicho en varias entrevistas, Angelique Boyer es la mujer de su vida y no ha habido mejor mujer que ella en su destino, incluso, ni Cecilia Galliano, la madre de su hijo Santiago, y a decir verdad eso se nota, después de que en cada momento, ambos aprovechan las redes sociales para gritar su amor.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!