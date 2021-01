Aracely Arámbula cautiva moviendo las caderas con La Bomba

La actriz Aracely Arámbula ha decidido comenzar el año 2021 con todo, pues tal parece que ‘La Chule’ pretende incendiar sus redes sociales con su sensualidad, belleza y carisma, que la han llevado a conquistar los corazones de sus seguidores.

Esta vez, la actriz de Telemundo, Aracely Arámbula, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece desde su cocina, moviendo las caderas a ritmo de ‘La Bomba’, en que nos muestra por qué es una de las mujeres más sensuales del mundo del espectáculo.

Con movimiento sexy, como dice la canción, Aracely Arámbula nos muestra que sabe hipnotizar con el baile con un atuendo revelador, ya que su prenda aunque es negra, transparenta su abdomen y deja ver un poco de su escote.

Lee también: Aracely Arámbula y la vez que captó a un fantasma

Para muchos, Aracely Arámbula está mejor que nunca, ya que a sus 45 años y dos hijos, se aprecia rejuvenecida, pero con un toque de madurez que la ha convertido en una sex symbol para sus admiradores.

Y es que tan solo hace unos días, ‘La Chule’ dejó sorprendidos y babeando a medio mundo, al publicar una fotografía en la que aparece completamente desnuda, en su cuenta de Instagram, dándole la bienvenida al 2021 de una manera inesperada.

En las fotografías tan reveladoras que alborotaron las redes sociales, se puede ver a una Aracely Arámbula, recostada se puede disfrutar de su increíble figura, como los buenos vinos, la actriz está mejor que nunca.

Foto historia Instagram Aracely Arámbula

La publicación, ha alcanzado más de 370 mil corazones y más de 6,000 comentarios, en donde la propia actriz y cantante, ha manifestado sus buenos deseos en el 2021, agradeciendo el apoyo que ha recibido a lo largo de su gran trayectoria.

“Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, dijo en su publicación.

Y agregó: “No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Les comparto mi primera foto del año con todo el amor”.

El 2020 fue un año de incertidumbre para todo el medio del espectáculo, sin embargo, hubo artistas que resurgieron de sus cenizas, tal fue el caso de Aracely quien en los últimos meses estrenó nuevo sencillo musical, con su canción ‘Mala Noticias’, que la trajo de regreso a los escenarios.

Además, de que en 2021 continuará promocionando su música, Aracely Arámbula, podría estrenar nueva serie, ya que protagonizaría el papel principal en la bioserie de su amiga ‘María Victoria’, la cual aún se encuentra en desarrollo.