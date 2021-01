Aracely Arámbula causa paros cardíacos; posa como Paula Levy

Aprovechándose de su innegable belleza y de su espectacular figura física, la actriz Aracely Arámbula hizo gala de lo que posee para dar la bienvenida al 2021 y posó al estilo de Paula Levy ¡toda una diosa!... lo que definitivamente causó "algunos infartos" entre sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram la también cantante Aracely Arámbula superó aquella foto que Paula Levy compartiera durante los últimos días de diciembre de 2020, pues "La Chule" se mostró completamente desnuda en su última publicación, lo que terminó por posicionarla como una estrella de televisión.

"Por un 2021 lleno de SALUD, ABUNDACIA Y BIENESTAR ... #MiArafamiliabella ... Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza ", empieza el comentario de Aracely Arámbula.

Y se sigue leyendo: "...No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice, les comparto mi primera foto del año con todo el Amor y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO, un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto #Usantanaphotobook ... QUE EL REFLEJO DE SU CORAZÓN SEA EL RESULTADO DE SUS ACTOS... !!!".

Sin embargo, algunos seguidores de la protagonista de "La Doña" pasaron por alto los deseos de Aracely y más bien pusieron más atención a su figura física que a sus sentimientos:

"Salud dices, casi me agarra un infarto mujer", o "Se me fue el aire y hasta el corazón se me paró...!!!"; también se leyó: "Este es el momento exacto donde se detuvo mi corazón... por Dios como te dije día sos la mujer más hermosa del mundo te amo tanto ... Marry Me [Cásate conmigo]", son los comentrarios que destacan ¡al mostrarse como Dios la trajo al mundo!

Y entre los cometarios de las celebridades que siguen a la ex esposa de Luis Miguel en su cuenta oficial de Instagram, destaca el de quien tuvo el honor de fotografiar a la intérptete de "Malas Noticias" (2020), como lo es el fotógrafo de las estrellas Uriel Santana, quien sólo escribió un profundo "Te amooooo!".

Mientras que otra diva como Maribel Guardia sólo expresó: "Diosa" y Elizabeth Álvarez comentó: "Amiga linda eres un monumento a la belleza que bárbara ESPECTACULAR".

Por su parte, la cantante Sheyla comentó: "Hermosa feliz año salud, amor, y todo lo bello y bueno en abundancia"; su amiga y colega de "El Señor de los Cielos" Mariana Seoane, lanzó un piropo: "Hermosa", y el diseñador mexicano Gustavo Matta elogió el trabajo del fotógrafo: "Espectacular joya de la corona, maestro".