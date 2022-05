Aracely Arámbula apoya a Silvia Pinal tras ser señalada por trabajar en teatro a sus 90 años

El nombre de la actriz Silvia Pinal está actualmente en boca de muchos, sobre todo de quienes la señalan debido a que a su edad de 90 años, ya no debe estar trabajando en los escenarios. Y sobre esto, opinó su colega Aracely Arámbula recientemente, apoyándola y defendiéndola de los haters.

Fue a la salida del teatro en Pachuca, Hidalgo, México, donde presentó su puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", que Aracely Arámbula tuvo un encuentro con la prensa, quienes inevitablemente le preguntaron su opinión sobre Doña Silvia Pinal, quien de acuerdo a sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, la última Diva del Cine Mexicano, es feliz actuando sobre el escenario en el teatro.

La entrevista y las posturas de 'la Chule' y colega de Silvia Pinal, quien se hiciera famosa por la infinidad de películas y telenovelas en las que ha actuado, tuvieron lugar en días pasados tras una presentación de su gira por México, y fue el programa de espectáculos "Sale el Sol" de Imagen Televisión, que compartió lo que dijo la también cantante.

En apoyo y defensa ante todo

"¡Qué bonito que ella esté en el escenario, que haga lo que ella desee!; esta vida es para cumplir sueños y para hacer lo que tanto nos llena de pasión. Y Silvia Pinal, para nosotros, es una gran, gran actriz, una maestra del teatro, ella se formó ahí".

Y agregó: "Entonces, qué maravilloso que esté en el teatro... Imagínate, yo vengo ahorita del escenario, con las luces, ¡qué bonito!... O sea, ¿por qué le niegan esa oportunidad?... La gente [dice]: 'Es que eso no importa', 'Ése no es mi tema'... ¡Qué bueno que brille en el escenario porque para eso nació!".

Por otro lado, Aracely Arámbula también fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo la famosa cubana Niurka Marcos, tras salir el tema de conversación en el reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo, por comentar que el cantante Luis Miguel -ex de Aracely-, no es una buena persona porque no se hace cargo económicamente de sus dos hijos, a lo que 'la Chule' respondió:

"Me han dicho pero no lo he visto, o sea, lo voy a ver..." y ante la insistencia de la prensa para que diera su opinión, la también cantante fue clara: "Mi amor, déjame explicarte, primero la voy a ver, porque no puedo decirte algo que no he visto... y luego ya platicamos de eso".

Pues no hay que olvidar, que Aracely Arámbula no acostumbra a hablar mal de otros famosos si no tiene pruebas de lo que se dice. Por lo que habrá que esperar futuros comentarios sobre lo dicho por la vedette cubana más polémica de todos los tiempos.

