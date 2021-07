Aracely Arámbula apoya a Michelle Salas y defiende el amor que tuvo con Luis Miguel

En su reciente viaje al puerto de Acapulco, situado en el Pacífico mexicano, la actriz Aracely Arámbula fue abordada por la prensa para cuestionarle sobre la serie del cantante Luis Miguel, su ex esposo y padre de sus hijos Miguel y Daniel, de quien dijo, guarda una historia maravillosa de amor y la defiende. No obstante, frente a las cámaras de diversos medios, hizo importantes revelaciones, así como también demostró su apoyo a Michelle Salas, la hija mayor de 'El Sol'.

Fue el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de Telemundo, que compartió a través de YouTube, toda la entrevista que Aracely Arámbula concedió a medios mexicanos y extranjeros, en la que contó algunos detalles de su vida como el tórrido romance que tuvo con Luis Miguel, así como su opinión sobre la personificación de su Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, producto de su amor con Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel y nieta de la primera actriz Silvia Pinal.

Los primeros cuestionamientos se refirieron si la hija de Luis Miguel estuvo de acuerdo con la historia que contaron sobre ella los productores de "Luis Miguel, la serie" (2019-2021) de Netflix, a lo que Aracely Arámbula contestó un poco nerviosa en un principio:

"Yo platiqué con Mich, platicamos antes de la serie... No, por supuesto que no; esa es una decisión de la casa productora, eh, ni siquiera del papá de mis hijos -quiero yo pensar-, porque la verdad eso lo hace la casa productora que me buscó cuando yo estaba en 'La Doña' y muy amablemente querían que yo les platicara la historia pero la verdad es que decidí que no porque ellos [los productores] sí están lucrando con esa historia".

Sin embargo, 'la Chule' se mostró tajante en su decisión y muy celosamente sigue guardando la historia de amor con Luis Miguel que algún día pretende contar:

"Primero que nada les pedí que yo no quería salir porque yo no quería que lo tocaran hasta ahí, sino que lo tocaran antes para que no me tocaran a mí y a mis hijos porque es una historia bellísima que si ustedes [prensa] la supieran, caen [al piso]... No, no saben nada de lo que fue con punto y coma, caerían desmayados, o sea dirían: '¡No es cierto!', pues sí, sí es cierto y algún día la voy a contar".

Por otro lado, la actriz mexicana a de 46 años, mostró su total apoyo y simpatía por Michelle Salas, quien ha reaccionado negativamente hacia la serie, por la forma en la que se recreó su historia: "Por supuesto, bueno, Michelle es la hermana de mis hijos y yo le tengo mucho cariño y sí le recomendé también a mi abogado, desde tiempo antes. Lo que pasa es que esto se hizo cuando yo decidí que ya fuera a hablarlo con Guillermo (Pous), fue noviembre y la serie salió en marzo, entonces fue como muy próxima la salida".

Y agregó: "Y cuando hablamos Michelle y yo fue antes, pero como ella vive en otro país y está lejos, realmente no hemos coincidido y con esto de la pandemia, como saben, pues no salimos, pero de cualquier manera siempre está el apoyo".

También dejó ver que si los productores de Netflix hubieran actuado de la manera correcta, tal vez sí hubiera aceptado figurar en las dos temporadas de la exitosa historia de quien es considerado como "El Sol de México":

"Yo no tengo ningún problema, mira a mí, si los de la serie me hubieran hablado y hubieran hecho las cosas bien, como debería de ser, yo les hubiera dicho 'Adelante', pero como lo querían hacer por su cuenta y sin tomar en cuenta a mis hijos, dije: '¡Por supuesto que no porque son menores de edad y yo soy la mamá!'...".

"En relación a eso, no permitimos que saliera en la serie y se logró y les quiero decir que estoy muy feliz, disfruté, descansé, y muy feliz de haberlo logrado porque en realidad yo no quería salir ahí, porque iba a ser contado por otras personas, ni siquiera por el padre de mis hijos, sino por los escritores. Respeto su trabajo, no quiere decir que sea malo, pero me refiero a que nadie sabe esa historia, con todo respeto, absolutamente nadie sabe lo que sucedió, lo que vivimos cuando solamente estábamos él y yo".

Por otro lado, la protagonista de telenovelas reveló la etapa que vivió con Luis Miguel cuando a menudo eran entrevistados por una importante publicación mexicana que publica la vida de las estrellas más importantes del espectáculo:

"Y como sucedió cuando él y yo platicábamos para hacer nuestras portadas de 'Hola' (revista de espectáculos), pues él y yo checábamos exactamente lo que queríamos decir, expresábamos lo que sentíamos, lo que era nuestra familia, el gran amor por el cual tuvimos dos hijos y eso es hermoso porque uno tiene el derecho de expresar lo que uno quiere decir, entonces en manos de otras personas decidí que no".

Para finalizar, Aracely Arámbula fue contundente con el mensaje que envió a los productores de dicha serie: "Y en este momento no voy a salir en la serie, ni en la segunda ni en la tercera, ni en ninguna [temporada]".

