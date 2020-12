Aracely Arámbula a los 60 años, ¿igual a Maribel Guardia?

Aracely Arámbula es una de las actrices que más activa ha estado en sus redes sociales en los últimos años y para agradecer el apoyo de sus seguidores, siempre logra cautivarlos con sus diversas facetas y encantos. Este 2020, que fue un año difícil para todo el mundo, la actriz de Telemundo, no paró de divertir con sus ocurrencias como cuando mostró como anciana; sin embargo era una idea que ya traía desde el 2019. Pero, ¿luciría igual a Maribel Guardia a los 60 años?

Haciendo alusión a las dos largas temporadas de "La Doña", telenovela en la que viene haciendo en su personaje de Altagracia Sandoval Ramos, desde el 2016 y que llegó a su fin el pasado mes de abril de 2020, Aracely Arámbula, se visualizó cómo podría ser su rostro en una onceava entrega de la serie más vista de la televisora estadounidense.

"En la onceava temporada de #LaDoña con mi Matamorousss... mi defensor!!!", se lee en la descripción de la publicación de Aracely Arámbula de su cuenta oficial de Instagram, de julio del 2019, en la que luce un cuerpazo pero con la cara toda arrugada, junto a su defensor.

La producción de Gabriela Valentán y María Eugenia Fernández, es una historia de venganza, ambición y seducción que narra la vida de Altagracia, "La Doña", una mujer hermosa y dueña de un emporio en el mundo de la construcción.

Y esa misma imagen seguiría mostrando "La Chule", de no ser por su semblante que sería muy diferente al de la actualidad, no así el caso de la actriz costarricense Maribel Guardia, quien a sus 61 años, luce con un rostro de juventud que no cualquiera logra tenerlo cuando se pasa de ser una persona adulta madura a cuando ya se forma parte de la población de la tercera edad.

Pues además de su figura de infarto, su cabello y su piel que lucen como de "quinceañera", su rostro no muestra arrugas como aquella señora que no se cuida o que envejece más rápido de manera natural.

Maribel Guardia, es una de las mujeres más empoderadas por su belleza física, así como por su carácter tan carismático. Y aunque Aracely Arámbula luzca igual de hermosa a sus 45 años, podría ser que no corra con la misma suerte de la actriz de "Te doy la vida" (2020).

Sin embargo, a decir verdad, ambas lucen increíblemente bellas a sus 45 y 61 años respectivamente y sólo el tiempo dirá si Aracely Arámbula podrá lucir igual que como hoy lo hace Maribel Guardia al llegar a seis décadas de vida.