Aparte de Gabriel Soto, Martha Julia tuvo otros amores

Gabriel Soto y Martha Julia vivieron un romance en el año 2002, cuando ambos eran parte de la telenovela Las vías del amor, protagonizada por Aracely Arámbula y Jorge Salinas. Ha casi dos décadas de su romance, muchos de sus fans aún recuerdan lo linda que se veía la pareja, y pese a que se especuló que su noviazgo terminó debido a una infidelidad por parte de la Martha Julia , Gabriel Soto nunca habló de ese tema.

Recién terminaron la relación se filtraron unas imágenes de la actriz junto al político Jorge Kahwagi, Gabriel Soto rompió el silencio en este tiempo y confesó que esto sucedió cuando ambos se dieron un receso en su relación, sin embargo, nunca más retomaron su romance y cada uno tomó rumbos diferentes.

Pese a que han pasado muchos años de este romance, en repetidas ocasiones, la actriz de la telenovela El Premio Mayor, ha confesado que Gabriel Soto siempre será un hombre importante en su vida, pues fue un hombre que amó mucho. “Para mí es la persona que más he amado en este mundo y como pareja lo puedo decir. En su momento fue algo único en mi vida y algo que me voy a llevar para siempre porque es una de las personas que más ha estado en mi corazón y que va a estar toda la vida”, señaló durante una entrevista a Suelta la Sopa.

Durante esta misma entrevista reiteró su amor por el actual novio de Irina Baeva. "Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí él siempre lo fue. Fue muy lindo en su momento, y yo siempre que lo vea feliz voy a ser la más feliz. Mientras él esté feliz con la persona que sea, pues yo feliz de la vida", dijo Julia cuando se le cuestionó en el 2018 sobre el romance del histrión con la rusa.

Luego de la ruptura de Gabriel Soto y Martha Julia, el actor se enamoró de Geraldine Bazán, quien acabó siendo la madre de sus dos hijas y a la que se especula que la engañó con Irina Baeva cuando la rusa y el actor fueron pareja en el melodrama Vino el amor.

Aunque , la actriz de Soy tu Dueña ha asegurado que Gabriel ah sido el hombre de su vida, Martha Julia también se ha relacionado con otroshombres del espectáculo. El actor Salvador Ibarra fue pareja de Martha Julia y ambos procrearon a su hija Isabella. Su relación finalizó luego de que la actriz descubriera que le era infiel e incluso relató a diversos medios que vivir con Ibarra había sido un infierno.

"Mi pareja lo aceptó, después de miles de veces y de pláticas, lamentablemente pues sí hubo un engaño, sí hubo un error, y cuando se acaba la confianza, no hay manera, por más que luchas como mujer te puedo decir que me volví a equivocar, lamentablemente de los errores uno aprende" , dijo la actriz durante una entrevista.

Aunque la relación entre la villana de Destilando Amor y Salvador no acabó en los mejores términos por la manutención de Isabella, todo llegó a un acuerdo tiempo después. Martha Julia también estuvo relacionada con el joven actor Juan Pablo Gil. La pareja se conoció en la telenovela A que no me dejas y desde ahí parece que tuvieron una buena química. Fueron captados en repetidas ocasiones, pero su romance no trascendió.

Miguel Arce fue otro de los amores de la actriz. La pareja se conoció durante las grabaciones de un capítulo de Como dice el Dicho y tieempo después el actor peruano confesó que estaba muy enamorado de la actriz. "Es maravillosa, hermosa por dentro y por fuera. Estoy muy contento de habérmela cruzado en la vida. Es una mujer completa e íntegra”, declaró a Perú21.

El actor Eduardo Rodríguez también figuró en la lista de los amores de Martha Julia, sin embargo, su noviazgo terminó luego de que el actor y modelo mexicano revelara que la actriz le había sido infiel con su mejor amigo. "Pues efectivamente así fue y ocurrió cuando todavía tenía muchos planes con ella. Es más, en mayo 2012 me fui a Miami por un mes y se alargó a 3. En ese inter ellos me vieron la cara”, señaló en su momento el actor a la revista TV Notas.