Antonio Banderas da positivo al Covid-19 en pleno cumpleaños

El reconocido actor español Antonio Banderas se enteró que dio positivo al Covid-19 en plena celebración de su cumpleaños número 60 esta cuarentena. Lo que tuvo que haber sido un lunes lleno de alegría por llegar a las seis décadas de vida, se convirtió en algo excepcional al estar viviendo esta pandemia y aún más sorprendido de que justamente el día de su onomástico viviera esta extraña experiencia.

El actor anunció que su prueba dio positiva en una publicación el lunes en su cuenta oficial de Instagram. Banderas dijo que pasaría su tiempo en aislamiento leyendo, escribiendo y "haciendo planes para comenzar a darle sentido a mis 60 años a los que llego lleno de ilusión".

El post que publicó Banderas denota su desconcierto y un forzoso empuje a reflexionar lo que ha sido su vida este tiempo de cuarentena, se muestra nostálgico ante la situación de impotencia, incluso.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", inició explicando el actor.

"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas."

"Con el deseo de que te recuperes lo más pronto posible te mando un abrazo muy fuerte!", fue el comentario de la actriz Paz Vega.

"¡Feliz cumpleaños a la mejor pareja de baile que he tenido! ¡Mejorate pronto! Un montón de amor xx", fue el comentario de su amiga y colega Gisele Schmidt, esposa del también actor Gary Oldman.

A principios de este año, Banderas fue nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación en "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar.

