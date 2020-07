Antes de morir, esto fue lo que le dijo Karla Luna a su hermana Érika: VIDEO

En los últimos meses el nombre de la fallecida comediante, Karla Luna se ha visto involucrado en las constantes declaraciones de la polémcia pareja, Américo Garza- Karla Panini, y es que tanto el empresario como la conductora de radio han dado su versión de los hechos sobre si engañaron o no a Luna.

En repetidas ocasiones hemos escuchado a Garza y Panini contar su versión de cómo sucedieron las cosas con Karla Luna y aseguran que todos se perdonaron porque todos fallaron. Recientemente y después de que el escándalo hiciera una pausa, Érika Luna, hermana de Karla, realizó una transmisión en vivo en donde reveló cuáles fueron las últimas palabras de su hermana antes de morir.

La transmisión que Érika realizó dijo que Karla le hizo una señal que le indicó la unión. “Que siempre junto con … me hizo la señal de un corazón y en el corazón estaban mis padres y sus hijos. Sus últimas palabras fueron que estuviera la unión en mi corazón por siempre y para siempre, o sea que no me separara de sus hijos y de mis padres”, contó Luna.

Érika confesó que su más grande sueño es volver a abrazar a su hermana quien por muchos años fue su amiga y confidente. Reveló que no le diría nada si la volviera a ver solo la abrazara. “porque los que conocimos a Karla Luna sabemos que lo que ella mejor daba aparte de los shows, de los consejos y su amor, lo que ella mejor daba eran los abrazos”.

La también comediante contó que actualmente se encuentra muy feliz, pues finalmente sus sobrinos mayores ya pudieron convivir de manera virtual con sus hermanitas. “Muy contenta porque ayer hubo la convivencia virtual de los niños con sus hermanitas y eso me pone muy feliz”.

Durante la transmisión en vivo, la hermana de Karla Luna reveló los planes que tiene la familia para el tercer aniversario luctuoso de la desaparecida comediante. Érika planea preparar un evento especial para el próximo 27 de septiembre .“Traerle a la familia de Jenni Rivera … Homenaje 2020 vía virtual” dijo Érika.

Karla Luna contó que Américo Garza y Karla Panini la querían volver loca

"Había veces en los que yo veía mensajes en su teléfono de parte de ella hacia él , en la noche, ha altas horas de la noche, pero eran mensajes como de mañana te veo, te amo, te mandó un beso, yo obviamente veía los mensajes y le decía si no tienes nada que ver con ella por qué te manda estos mensajes. Y él me decía se ha de haber equivocado, claro que no, vieja loca me mete en problemas contigo y en el momento agarraba el teléfono le marcaba y lo ponía en altavoz, él le decía qué tienes por qué me mandas esos mensajes a mi, y ella le respondía es que ese mensaje no era para ti era para otra persona", dijo Luna.

Sin embargo, confesó que estos mensajes y otros detalles la estaban volviendo loca "Eran tantos detallitos de ese tipo que mi cabeza ya se estaba volviendo loca, yo decía tengo tantas dudas, pero son tantas cosas las que me suceden las que veo que obviamente yo no sé que creer a mi me volvieron loca 4 años", señaló.

