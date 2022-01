Antes de morir, Diego Verdaguer le dedicó mensaje a Amanda Miguel, la ladrona de su corazón

Luego de que se diera a conocer el lamentable desceso del cantante argentino Diego Verdaguer, reconocido por éxitos como 'Volveré' se viralizó el último mensaje que el famoso escribió en sus redes sociales justo antes de partir de este mundo y el cual dedicó a la ladrona de su corazón, su esposa Amanda Miguel.

Fue a través de Twitter y de Instagram que horas antes de morir, Diego Verdaguer de alguna forma se despidió de la mujer con la que compartió más de 46 años de su vida y a la que tachó de ladrona de su corazón. El cantante argentino retomó parte de la letra de uno de sus más grandes éxitos, la canción la La ladrona que dice : "Cuídame, quiéreme, bésame, mímame", para agradecer a Amanda Miguel todo lo que vivieron juntos.

"Cuídame, quiéreme, bésame, mímame", escribió Verdaguer junto a una imagen en la que los dos aparecen abrazados en la orilla de la playa. Cabe mencionar que el famoso acompañó con otro texto la fotografía en donde agradeció a la intérprete de Él me mintió haber sido la mujer que le robó el corazón.

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, escribió el cantante argentino junto a la fotografía. En estás publicaciones Amanda Miguel escribió "Siempre te amaré". Cabe mencionar que Amanda y Diego comenzaron su historia de amor cuando ella tenía 18 años y el 24. El pasado mes de diciembre la pareja estuvo de manteles largos al celebrar 46 años de casados, por lo que no dudaron en dedicarse emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

"Hoy celebramos nuestros 46 años juntos, ¡qué maravilloso ha sido este viaje a tu lado! Como en todo matrimonio han existido altas y bajas, pero nuestro amor SIEMPRE gana.¡Feliz aniversario, Amanda Miguel!", escribió el cantante el pasado 8 de diciembre en su cuenta de Instagram.

Mientras que Amanda Miguel hace unos días agradeció a Diego haberse cruzado en su camino, camino que no fue fácil. "Hemos crecido juntos, somos testigos de nuestros fracasos y éxitos, creo que el secreto de nuestro matrimonio se basa en las ganas que tenemos para que todo funcione. ¡Somos afortunados de habernos encontrado, @DiegoVerdaguer!", escribió la también cantante.

Cabe mencionar que en una entrevista que Diego Verdaguer ofreció al medio AP, él dijo que la famosa siempre fue su inspiración “Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí. Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”, expresó el cantante.

