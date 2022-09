Ante rumores de embarazo, Cynthia Rodríguez rompe el silencio y responde a sus fans

Desde que Cynthia Rodríguez regresó a México después de su luna de miel con Carlos Rivera y confirmada su boda con el cantante, los rumores se han concentrado ahora en un posible embarazo, pues ese es el sueño que persigue la pareja.

Y no sólo en los programas de farándula se ha especulado si la ex académica está esperando o no, por lo que ante los rumores de embarazo, Cynthia Rodríguez rompió el silencio en redes sociales y aclaró, de una vez por todas, si está encinta.

La cantante respondió a sus fans luego de que uno de ellos se lo preguntara en un comentario en redes sociales, donde publicó unas fotografías luciendo jeans y blazer, y dio a conocer si está o no embarazada, como algunas versiones afirman.

Reaparece en redes

La ex conductora de “Venga la alegría” reapareció en redes sociales luego de varios días de ausencia, en los que guardó luto por el fallecimiento de su suegro, padre de Carlos Rivera, mientras ellos se encontraban en España en una gira del cantante.

La coahuilense publicó un par de fotografías en las que posa luciendo un crop top café de cuello redondo y sin mangas, además de unos mom jeans azules de mezclilla y un blazer rosa, el cual bajó por sus brazos para mostrar sus hombros.

Cynthia Rodríguez acompañó las imágenes con un mensaje muy interesante: “El amor siempre será la respuesta. Amor a ti, a los demás, a lo que haces. Amor a lo que creas, a lo que superas, a lo que eres. El amor disuelve el miedo y te acerca a ti y a los demás. Vamos a contagiarnos de amor”.

La presentadora de televisión recibió muchos piropos y respuestas por parte de sus seguidores en la red social de la camarita y se dedicó a contestar algunos de los mensajes que le llegaron, pero llamó la atención uno donde una de sus admiradoras le preguntó directamente si estaba embarazada.

Esta vez, Cynthia Rodríguez rompió el silencio y respondió a la cuestión para terminar con los rumores que se han dado alrededor de ella, acabando con las especulaciones que han reinado entre sus fans y los medios del espectáculo.

“Cuando así sea se los compartiré, ¡gracias por el interés de tod@s!”, fue la respuesta que le dio la conductora de TV a su seguidora, desmintiendo que se encuentre embarazada actualmente, aunque no lo descarta pues convertirse en madre es uno de los objetivos que espera cumplir pronto.

Cynthia Rodríguez le respondió a una fan sobre si está embarazada. Foto Instagram Cynthia Rodríguez

