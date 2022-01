Ante la partida de Diego Verdaguer, Yuri aparece devastada ante la prensa

Ante la triste partida del legendario cantante argentino Diego Verdaguer, la también intérprete mexicana Yuri, quien fuera una amiga muy querida del cantautor y la familia, aparece devastada ante la prensa y rompe en llanto.

Fue a la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, que la rubia veracruzana fue abordada por la prensa para cuestionarla sobre sus impresiones ante la partida de Diego Verdaguer y "ahogada" en llanto apenas si pudo hablar.

"Chicos, no me siento bien, discúlpenme... Me tiene muy mal esto, no lo puedo creer".

Lee también: Muere Diego Verdaguer por complicaciones derivadas de la covid-19

Por otro lado, la investigadora del reality "¿Quién es la Máscara?" en sus tres temporadas, hizo una reflexión sobre la vida e incitó al público a disfrutar la vida y hacer cosas positivas para dejar un buen recuerdo:

"La vida es corta, uno no sabe cuándo carambas se va a ir, y hay que dejar cosas positivas como él, como su esposa, como su familia... de verdad en buena onda, dejemos de hacer cosas malas, la gente que destruye, cualquier persona se puede ir en cualquier momento, ¿y qué dejaste? ¿odio?; él [Diego Verdaguer] fue una persona que siempre fue sencillo, siempre fue amable, siempre amó a sus amigos, eso es lo que se queda de las personas, ¿qué estas dejando?"...

Lee también: Yuri no mira hacia atrás y visualiza su camino para convertirse en una leyenda

Por otro lado, Yuri dijo: "Y utilizo este dolor y estas cosas para decirle a la gente, ¿qué estás dejando, qué estás sembrando?, gente que hace daño, artistas que a lo mejor no sé... son 'pesados', no atienden a su público, no son amables; eso es lo que a mí me deja esta partida, es todo... gracias".

Pues luego de la intensa amistad que Yuri tuvo con el cantante argentino más mexicano como lo fue y sigue siendo Diego Verdaguer, su reacción ante su pérdida, no podría ser menos que ésta.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "El Apagón" (1991) de su álbum "Soy Libre", también lloró la muerte de su gran amigo y dedicó una publicación al finado esposo de Amanda Miguel:

"Amado amigo, @diegoverdaguer gracias por tu alegría y sonrisa que siempre me diste, te vamos a extrañar mucho, mis oraciones a @yoamandamiguel @soyanavictoria y a toda la familia y por estas abruptas partidas, es que me hace meditar una vez más… vive tu hoy, disfruta tu hoy, ama, perdona… no sabemos cuándo y donde partiremos. Estoy consternada, llorando… mi cuerpo se estremece y sin creerlo".

Aquí la entrevista de Yuri a los medios de comunicación:

Síguenos en