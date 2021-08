Ante delicado estado de salud de Paty Navidad, Kuno Becker decide vacunarse

Luego de que se revelara que la actriz mexicana, Paty Navidad había dado positivo al Covid y que su estado de salud es delicado, el actor, Kuno Becker, decidió vacunarse debido a que por mucho tiempo la había pospuesto sin tener algún motivo en específico.

El actor mexicano que ha participado en diversos melodramas de Televisa y que se dio a conocer a nivel internacional por interpretar a Santiago Muñez en las películas Goal!, Goal! 2 y Goal! 3 y el Rayo McQueen en Cars, Cars 2 y Cars 3, explicó que no se había vacunado por tonto, pues en sí, el ver que la vida de Paty Navidad corre peligro deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela.

"Había estado posponiendo lo de la vacuna algún tiempo por tonto, porque no hay absolutamente alguna excusa. Entiendo y respeto las decisiones de todo mundo, pero creo que hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela", señaló.

Sin embargo, al enterarse que a Paty Navidad se le detectara la enfermedad y se encuentre en un estado grave, lo motivó a inmunizarse. "No sé porque pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: 'si a Paty Navidad le dio, hoy me las pinches pongo, hoy me las pinches pongo, nada de posponerlo un día más'", dio a conocer en un video.

El también director de cine mostró su brazo e informó que le fue aplicada la primera dosis de Pfizer. Finalmente, deseó una pronta recuperación para la actriz. "Una vez más le deseó una pronta recuperación y que solo sea el susto porque sí está cada vez peor, pero bueno lo único que puedo decir es que me siento mal de que le haya dado. "Te deseo hoy lo mejor querida Paty Navidad y gracias", finalizó.

Como era de esperarse, las declaraciones de Kuno Becker dividieron opiniones en las redes sociales, mientras que unos aplaudieron por tomar está importante decisión, otros no estuvieron de acuerdo en que se haya vacunado.

“Ten la seguridad que la vacuna protege, a estas alturas es mejor estar vacunados así evitamos que esta pandemia siga acabando con más vidas, la vacuna nos protege del caso grave de ir a hospital, puedes contagiarte pero de una gripe común no pasará, que bueno que cambiaste de opinión y todos a poner el brazo”, “Que bueno que recapacitaste”, “Qué bueno que te hayas vacunado, Kuno! “, fueron algunos de los comentarios en la publicación del actor de Fuego Ardiente.

Cabe señalar que no sólo Paty Navidad se niega a vacunarse pues también el cantante panameño, Miguel Bosé, se niega a vacunarse.

“La Covid-19 es una inteligencia artificial, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación, tiene que ver hasta con el libro de George Orwell, estamos viviendo un estado orwelliano de dictadura tecnócrata. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha porque es un plan de reducción de población”, expresó hace unos meses Paty Navidad.

