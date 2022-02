Anitta y Gilberto Santa Rosa se suman a actuaciones de Premio Lo Nuestro

La cantante brasileña Anitta, el bachatero dominicano Elvis Martínez y el salsero boricua Gilberto Santa Rosa figuran entre las nuevas incorporaciones a la lista de cantantes que actuarán en Premio Lo Nuestro, gala que se celebrará el próximo 24 de febrero en Miami y en la que la italiana Laura Pausini ofrecerá una presentación desde Roma.

Según anunció este martes la cadena hispana Univisión, organizadora del evento, Anitta y la estrella de música urbana Justin Quiles presentarán en la llamada "Noche de Estrellas" el debut en televisión de la remezcla del tema "Envolver", a la vez que la estrella brasileña estrenará en televisión su canción "No chão novinha".

La trigésimo cuarta edición de Premio Lo Nuestro, que reconocerá a lo más popular de la música latina, se celebrará en el coliseo FTX Arena de Miami, en el sur de Florida (EEUU).

Los artistas urbanos Chimbala y El Alfa presentarán junto a Natti Natasha el estreno mundial de una colaboración, mientras el intérprete de música regional mexicana El Fantasma presentará con Pepe Aguilar el estreno en televisión de "Tus desprecios".

Otra colaboración que subirá a escena esa noche es la canción "Veterana", del bachatero Elvis Martínez con el cantante neoyorquino Prince Royce, adelanta Univision.

Entre las actuaciones que anuncia hoy la cadena hispana está la del legendario salsero Gilberto Santa Rosa, que ofrecerá una versión de su emblemático tema "Conteo regresivo" junto a la actriz y cantante Yuri, conductora del programa en vivo.

La conducción estará a cargo también de la actriz y presentadora Alejandra Espinoza y el galán mexicano Gabriel Soto, quien tendrá su debut como anfitrión de Premio Lo Nuestro.

Otros artistas que intervendrán en la gala y que se han dado a conocer hoy son el cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, quien cantará "Vacaciones" con Luis Fonsi.

Asimismo, Ovi, el cantautor cubano de reguetón, trap y corridos, se unirá a Gente de Zona para presentar "Qué locura". También se anunció hoy el estreno mundial de "Discoteca", a cargo del popular DJ IAmChino.

La cantante Laura Pausini presentará su más reciente sencillo, "Caja", desde Roma, según la cadena hispana. Entre los artistas anunciados anteriormente figuran Christian Nodal, CNCO, Gente de Zona, Jay Wheeler, Luis Fonsi, Natti Natasha, Olga Tañón, Prince Royce, Sebastián Yatra, Sting y Wisin y Yandel.

Univisión anunció también días atrás que este año el Premio a la Trayectoria recaerá en la mexicana Paulina Rubio, en reconocimiento a una carrera que abarca tres décadas.

La popular "Chica Dorada" inició su trayectoria en la década de 1980 como parte del grupo de pop Timbiriche, recuerda la cadena, que entrega estos galardones desde 1989. El Premio Lo Nuestro se concede a través de votación popular. EFE

Con información de PREMIO LO NUESTRO / Agencia EFE Miami, Florida / Fotografía Instagram Anitta

