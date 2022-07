Anitta se someterá a cirugía; ha sido diagnosticada con endometriosis

La famosa cantante brasileña Anitta, quien es considerada una de las artistas más reconocidas del pop latino y el reguetón, anunció el pasado viernes que se someterá a una cirugía tras ser diagnosticada con endometriosis.

A través de su cuenta de Twitter, Anitta reveló en varios mensajes, las crisis que ha pasado a los largo de los últimos nueve años, que compara con una telenovela, a causa de este problema de salud: "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca".

Afirmó que la endometriosis, una enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, "es muy común entre las mujeres" y genera "varios efectos colaterales" en función de cada cuerpo. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar. Existen varios tratamientos, el mío tendrá que ser cirugía", manifestó.

Una enfermedad con la qe ha convivido casi una década

La estrella brasileña no especificó la fecha exacta en la que pasará por el quirófano, pero comentó que ya "está contando los días" para ello.

Avanzó que, tras la operación, no podrá "hacer mucho esfuerzo" durante el mes siguiente, por lo que se ha visto obligada a "cancelar" muchos eventos que ya tenía programados. "Pero era eso o morir de dolor, no solo después del acto [sexual], sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. 9 años de sufrimiento", complementó.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado en pro de "más informaciones para las mujeres" y pidió fomentar un "mayor interés general en cuidar el cuerpo femenino" para que puedan sentirse "libres" y "conseguir cuidarse".

También animó a las mujeres a buscar varias opiniones médicas, si un profesional no consigue detener las crisis en esa zona porque "no es normal vivir con ese dolor para siempre".

"De América a Europa sin dormir porque el dolor habla más fuerte que nada. Uno no consigue concentrarse en un libro, en una película, nada; sólo buscar en Google cómo resolver esta mierda y es increíble la falta de información por la que las mujeres tienen que pasar", denunció al relatar una de esas crisis que acaba de vivir en un viaje entre los dos continentes. EFE

De acuerdo a Mayo Clinic, la Endometriosis es un trastorno a menudo doloroso por el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero. La enfermedad afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

"9 anos dessa novela e eu já tentei de TUDO que todos os tipos de médicos ja falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E NADA. (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução hein) porém NUNCA me pediram uma ressonância. Nenhuma", se lee en su post del pasado 8 de julio.

Que en Español significa: "9 años de esta telenovela y he probado TODO lo que han dicho todo tipo de médicos. Todos los tips, consejos, técnicas que han dado los médicos o que Google también ha probado. NO ES NADA. (y después de 9 años ya era hora de probar una solución, eh) pero NUNCA me pidieron una resonancia. Ninguna".

Con información de GENTE / Agencia EFE Sao Paulo, Brasil / Fotografía Instagram Anitta

