Una nueva de los Latin Grammy está por llegar de forma más relajada tras la pandemia por el Covid-19 y varios famosos son los que ya se alistan para brillar en los escenarios; entre ellos, se vislumbran nombres como los de Anitta, Carlinhos Brown, Pedro Capó, Farina, Giulia Be, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Diego Torres, quienes son los últimos confirmados para actuar en dicha gala.

Misma que tendrá lugar este 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada (EE.UU); así lo señaló el lunes pasado La Academia Latina de la Grabación mediante un comunicado que esta relación de músicos se unirá a los artistas ya anunciados en las pasadas semanas.

Ahí aparecían Rubén Albarrán, Christina Aguilera, Omar Apollo, Paula Arenas, Descemer Bueno, Bad Bunny, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Becky G, Rubén Blades, C. Tangana, Calibre 50, Camilo, Antonio Carmona, Diego del Morao, Meme del Real, Julio Reyes Copello, DJ Nelson, Jorge Drexler, Alejandro Fernández, Israel Fernández, Sergio George, Gente de Zona y Grupo Firme.

Juanes, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, La Húngara, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Los Dos Carnales, Maná, Nicki Nicole, Nella, Ozuna, Danna Paola, Nathy Peluso, Gloria Trevi, Myke Towers, Jay Wheeler y Yotuel completaban el listado de artistas anunciados previamente.

La organización de los Latin Grammy también dio hoy a conocer los nombres de algunos artistas que participarán en la ceremonia como presentadores.

En ese apartado figuran Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, María Becerra, Matteo Bocelli, Livia Brito, Eladio Carrión, Sofia Carson, Silvestre Dangond, Kimberly Dos Ramos, Emmanuel, Joss Favela, Evaluna Montaner, Ricardo Montaner, Fito Páez, Residente, Sofía Reyes, Jorge Soler, Bella Thorne y Milly Quezada.

Los Latin Grammy regresarán al formato presencial en Las Vegas después de la edición virtual organizada el año pasado por la pandemia.

Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Roselyn Sánchez serán los maestros de ceremonia de la gala. EFE

