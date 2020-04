Angelique Boyer y el mensaje que hizo que nos traicionara el subconsciente

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más estables y queridas actualmente en el mundo del espectáculo y aunque no son unos youtubers como tal, no nos dejan de sorprender con sus divertidos e ingeniosos videos que comparten en sus redes sociales. Tanto Boyer como Rulli han demostrafo que también tienen talento no solo para hacer llorar y enojar a las personas sino que también para hacerlas reír como lo hacen con los videos que comparten en Tik Tok.

Reciente la protagonista de Teresa, compartió una imagen en su Instagram donde hizo que miles de personas cayeran en su reto o bien que el subconsciente los traicionara, esto debido a la cuarentena obligatoria que vive el mundo tras la pandemia de coronavirus.

La pareja de Sebastián Rulli compartió la imagen con la siguiente frase que seguramente más de alguno cayó. "Tienes tantas de salir a la calle , que leíste "GANAS" sin estar escrito", escribió la actriz.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han aprovechado esta cuarentena para pasarla juntos, pues su agenda de trabajo en muchas veces puede obligar a los famosos a tomar rumbos diferentes y dejar de verse por un tiempo. La pareja ha sabido aprovechar muy bien este tiempo siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, quedándose en casa pero divirtiendo a través de una pantalla a sus millones de fans.

Pese a que Angelique Boyer tiene poco tiempo que debutó en la plataforma más descargada del mundo, Tik Tok, cuenta ya casi con 3 millones de usuarios. Sus videos han sido todo un éxito junto a su pareja. Uno de los videos más admirados por los usuarios fue cuando revivió una escena de la famosa telenovela Teresa.