Los famosos Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron una triste noticia con sus fans, justamente en los primeros días de este 2021; se trata de la partida de una amiga de ambos de nombre Regina, con la que compartieron grandes momentos.

Angelique Boyer, protagonista de la telenovela "Imperio de Mentiras " (2020), lamentó su muerte junto a su pareja, el actor Sebastián Rulli, y la recordó con una especial imagen en la que se le ve disfrutando de la vida, que Regina compartió en su perfil de Instagram @relupz algunos meses atrás, en el que compartía su gusto por la naturaleza, lo más sencillo de la vida.

"Nos dejaste mucho aprendizaje. Este mensaje dice mucho de ti... Ahora estás en todas partes. Te queremos Regina, SIEMPRE... @relupz QEPD", expresó Angelique Boyer, mientras etiquetó a Sebastián Rulli y a otras cuatro personas más.

Regina fue bien despedida ya que tanto Angelique como Sebastián compartieron su partida en sus diferentes redes sociales, por lo que los millones de seguidores de ambos, no tardaron en enviar sus condolencias y unirse a su dolor.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tristes, ésta es la razón. Foto: Historias de Instagram Angelique Boyer

Por otro lado, en el perfil personal de Regina se puede ver su última publicación del pasado 29 de diciembre de 2020, en la que luce radiante durante los festejos de fin de año, y cuya descripción se lee: "expand your mind" (Expande tu mente).

Misma en la que empezaron a despedirla pese a que ya no está en este mundo. "Miss you" (Te extraño), "Le mando todo el amor del mundo a la familia y amigos de Re", "To broaden your horizons" (Para ampliar tus horizontes), "Te extraño un ch***o", son algunos de los comentarios que destacan ante su repentina partida.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Regina, quien además de joven, era una hermosa chica, quien en septiembre de 2020 expresaba cómo había cambiado su vida después de un año de dejar de vivir en la Ciudad de México para irse a vivir a Tulum, Quintana Roo -lugar favorito de Angelique y Sebastián para ir a vacacionar-.

Regina expresó a través de un extenso mensaje, lo significativo que resultó en su vida el cambio de lugar de residencia que tuvo que hacer para tener una mejor calidad de vida: