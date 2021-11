Angelique Boyer y Sebastián Rulli rompen en elegancia tras asistir a una boda

Luego de su viaje a Francia y de estar de regreso en México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli hicieron una pausa en sus compromisos de trabajo para asistir a una boda en la que rompieron en elegancia el sábado pasado. Como si fueran a conducir una entrega de premios fue que asistieron la francesa y el argentino a dicho evento.

Fue en la ciudad colonial de San Miguel de Allende, Guanajuato, México, que la pareja de actores que este 2021 protagonizaron "Vencer el Pasado" derrocharon glamour tras asistir como una de las parejas invitadas del romántico evento.

Y para dar cuenta de ello, fue Sebastián Rulli quien compartió a través de su cuenta de Instagram, una postal en la que se les puede ver derrochando glamour en uno de los jardines de lugar donde tuvo lugar la boda de sus amigos Rosa Treviño y Abraham Santos.

Lee también: Angelique Boyer regresa a México; Sebastián Rulli la recibe muy sabroso

Y es que, además de celebrar el amor junto a sus amigos, la pareja 'iba echando tiros' como se dice coloquialmente... Por su parte, Angelique Boyer lució abdomen y un poco más con un vestido largo de noche color negro que en su diseño combina el terciopelo con el raso.

En cuanto al histrión argentino de 46 años, lució como uniformado junto a su novia -desde hace siete años- tras lucir un traje de pantalón y saco de solapa ancha azul marino, camisa blanca, moño y zapatos negros.

Lee también: Tras éxito en Vencer el Pasado Angelique Boyer presume viaje con su familia

"Festejando el Amor siempre a tu lado @angeliqueboyer #love #bodaRosa&Abraham @rosatrevino @abrsantos, Foto: @iserratos", escribió Sebastián Rulli en su publicación del sábado por la tarde.

En sus historias de Instagram, ambos compartieron los momentos más románticos y algunos detalles de su estancia en el lugar de ensueño. En tanto, algunas famosas como Grettell Valdez, Jéssica Coch y y África Zavala que ya han coincidido en algunos proyectos junto a los actores, coincidieron también en que la Angelique y Sebastián lucíeron guapísimos.

Por otro lado, fue la actriz de 33 años, quien reaccionó a la postal confirmando una vez más el amor que siente por el argentino: "Vida de mi amor! Te amo con todo mi ser". "Epic moment" (Momento épico) escribió el actor Víctor González mientras que Claudia Martín coincidió con todos los anteriores comentarios: "Muy guapos!!!", expresó seguido de una tercia de corazones azul rey.

Al momento, una de las parejas del momento, ha logrado reunir alrededor de 642 mil corazones rojos y más de 3,500 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!