Angelique Boyer y Sebastián Rulli roban cámara en boda de famoso de Televisa

La famosa pareja actores conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli volvieron a apostar por el amor y tras su presencia en una romántica boda, robaron cámara y se divirtieron como nunca al lado de otros famosos este fin de semana.

Fue en la boda del reportero de espectáculos Jorge Ugalde, que Angelique Boyer y Sebastián Rulli se divirtieron y acompañaron a la feliz pareja en su celebración matrimonial que estuvo lleno de sorpresas. El reportero de Televisa Espectáculos, contrajo matrimonio con su novio Raúl Arregui Mena.

La boda tuvo lugar el pasado sábado 13 de agosto en un lugar de ensueño -una cabaña-, y además de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, de quienes Jorge Ugalde compartió el primer beso de la pareja cuando fueron protagonistas por cuarta vez en "Vencer el Pasado" (2021), asistieron otros famosos como su colega, la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda.

Lee también: Angelique Boyer y Sebastián Rulli prenden con nuevo TikTok mientras derraman miel

Y aunque Jorge como su ahora esposo fueron un tanto herméticos con las publicaciones de su enlace matrimonial en redes sociales, Boyer y Rulli aprovecharon tanto amor para compartir a través de sus historias de Instagram lo bien que se lo pasaron al lado de otras parejas y amigos del medio del espectáculo.

La francesa y el argentino se encargaron de publicar el momento en el que el actor y cantante Alan Estrada les cantó a los novios, así como su compañerismo con Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, o la presentadora de "Cuéntamelo YA!", Cynthia Urías de Televisa.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"HOY FUIMOS PARTE DE UN GRAN CELEBRACIÓN DE AMOR", se lee en una de las primeras historias que la protagonista de telenovelas compartió; y en la postal, se puede ver a la feliz pareja frente al juez, quien los está uniendo en matrimonio por la vía civil, y en la que lucen un par de trajes del mismo diseño a cuadros, pero Jorge en tono azul marino y Raúl en color vino.

Pero al momento de la recepción y del baile también expuso: "QUE RISAS, QUE LINDA FAMILIA", mientras se les ve en el relajo total bailando y brincando a ritmo de "Uptown Funk" de Bruno Mars. Y en otra foto se les puede ver compartiendo y robando cámara junto a Odalys Ramírez, Patricio Borghetti y Cynthia Urías, quien al parecer asistió sola al evento.

Mientras se lee: "DREAM TEAM... #JORGEYRAULFEST" etiquetando a los mencionados famosos del género del periodismo y la conducción de programas de tv.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!