Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumen su viaje de verano por Ámsterdam

De no ser por los compromisos laborales que tienen en México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se la pasarían viajando por el mundo, pues prácticamente el primer semestre de este 2022, han pasado largas estancias en España, Francia y Ámsterdam, Holanda, último país al que ha viajado la pareja de famosos actores y no han tardado en presumirlo.

Pues por lo pronto y después de dos telenovelas al hilo, la pareja se está dando la gran vida por los países del Viejo Continente como se le conoce a Europa; y lo primero que mostraron a través de sus historias de Instagram, fue su llegada a la capital de Holanda o Países Bajos.

"Llegamos a Ámsterdam, estamos como con bicicletas pero con maletas", dijo Sebastián Rulli, tras ver a un par de ciclistas que circulaban por el lugar. Y desde el día uno, la pareja ha aprovechado cada instante, tanto que ya fueron a visitar el Museo Rijks, y otros encantos del lugar.

Lee también: Angelique Boyer derrapa de amor por Sebastián Rulli tras celebrar su cumpleaños 47

Por otro lado, el clima "no acompaña" como dice Sebastián Rulli debido a la lluvia, por lo que mientras se metieron a comer a un restaurante vegano donde comieron calamar y salmón en versión vegetariana. Por su parte, Angelique ya ha compartido el primer post de su nuevo viaje en jeans roídos, chamarra roja y disfrutando del lugar mientras escribió:

"Esa chamarra roja me recordará siempre los días de Ámsterdam y sus Amapolas... caminatas de 22 km... recorriendo sin mirar la hora, los atardeceres nos sorprendían a las 22:30... que verano! @sebastianrulli"., lo que indica que los días son más fríos y largos, pues todavía hay sol a las 8:00 pm.

Lee también: Gabriel Soto y Susana González harán mancuerna como protagonistas de Los Caminos del Amor

Y Sebastián Rulli aprovechó para expresar que no hay nadie mejor para viajar que Angelique: "Que hermoso es veranear, invernar, viajar y reposar a tu lado!! Todo para recordar y repetir mil vidas más".

Por su parte, el actor argentino, tampoco perdió el tiempo y también compartió las primeras imágenes, posando en dicha ciudad y al pie de su publicación se lee: "Nuestro destino nunca es un lugar sino una nueva forma de ver las cosas (Henry Miller) #amsterdam #travel #viajacadaquepuedas #couplegoals #love".

Famosos actores que han coincidido con ambos en las telenovelas como Manuel Landeta, Jéssica Coch o Fabiola Delgado, se han emocionado con la forma de vivir su vida juntos, pues cabe recordar que desde casi ocho años y hasta el momento, son una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!