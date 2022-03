Angelique Boyer y Sebastián Rulli de vacaciones en España con hijo de Cecilia Galliano

Sólo bastaba que las grabaciones de la telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022) llegaran a su fin para que Sebastián Rulli -su protagonista-, se tomara un respiro y disfrutara un tiempo con su familia. Pues en las últimas horas, el actor y su novia, la actriz Angelique Boyer se fueron de vacaciones a España; y la sorpresa es que se llevaron a Santiago, el hijo de la también famosa argentina Cecilia Galliano.

Hasta hace unos años, el tema del hijo que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tienen en común, resultaba delicado tocarlo debido a la molestia de Cecilia Galliano ante las preguntas de los medios sobre la relación del niño con Angelique Boyer, la novia desde hace siete años del padre del menor.

Pero desde que Santiago Rulli Galliano cumplió 11 años el pasado 15 de enero, parece que las cosas han tomado otro rumbo; pues ahora, hasta se dio el lujo Sebastián Rulli de llevarlo con él a España a conocer a sus abuelos paternos.

Y dichas vacaciones no pueden quedar el anonimato, por lo que el histrión argentino de 46 años, ha compartido lo que ha sido su viaje juntos en el avión, hasta su llegada al aeropuerto de España; incluso, su estancia en la playa de Estepona, España, en la que además de hacer mucho frío y aire, también se estila hacer "casitas" con varas de caña (como las de los apaches).

Pues la tarde del pasado lunes (en Europa), Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han encargado de compartir a través de sus historias de Instagram, los momentos más cálidos en familia con su padre Don Óscar, su madre, y Santiago.

Y tras degustar un manjar de mariscos como almejas chocolatas, erizos, un platillo hecho de atún, etc., el protagonista de "Los Ricos También Lloran", no ha perdido la oportunidad de dar a conocer al mundo a través de sus historias de Instagram, su convivencia en familia.

Incluso, parece que la zozobra o incertidumbre de sus fanáticos y el público en general, ha terminado con el tema de Santiago, pues el actor ya no lo esconde en redes sociales y ya se le puede ver el rostro al menor pero famoso hijo de Rulli y Galliano.

"El clima no acompaña, ha habido una tormenta bastante fuerte estos días y la playa se llenó de cañas... no importa, las niñas allá armando las carpitas y aquí nosotros divirtiéndonos, el abuelo, 'Santi', 'Adri'... No se bien de qué se trata pero ahorita me voy a asomar, les mando besos, ciao", se escucha decir a Rulli en una de sus historias de Instagram.

