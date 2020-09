Angelique Boyer y Andrés Palacios hablan sobre el próximo estreno de 'Imperio de Mentiras'

Los actores de "Imperio de Mentiras", la más reciente producción de Televisa, hablaron en entrevista para Las Estrellas, tras bambalinas sobre lo que significa para ellos esta nueva telenovela de Giselle González. Esta nueva historia está protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios.

Los personajes antagónicos de la novela estarán a cargo de la actriz Susana González, el primer actror Alejandro Camacho, Iván Arana (El Mariachi -2014-) y Javier Jattin (La Casa de las flores [2018-2020]).

Mientras que las actuaciones estelares serán interpretadas por Alejandra Robles Gil (La Jefa del Campeón -2018), Juan Martín Jáuregui (La Usurpadora -2019-), Michelle González (La Candidata -[2016-2017]), Luz Ramos (Ringo -2019-) y las primeras actrices Leticia Calderón, Verónica Langer (La casa de las flores), Patricia Reyes Spíndola y Cecilia Toussaint.

"Muy emocionada de volver a la pantalla porque sobre todo en este momento, en este año tan complicado, el hecho de poder ser parte del entretenimiento de la gente es una gran bendición; en este momento somos muy bendecidos de poder hacer lo que más nos gusta; son muchas personas las que estamos trabajando aquí y poniéndole todo el corazón para entretener al público y muy agradecida de que vamos a estar cerca del aire y vams a poder disfrutar de esta réplica de estar en los hogares de todo México", fue lo que expresó Angelique Boyer, la protagonista del melodrama como Elisa Cantú.

Mientras que Andrés Palacios (Leonardo Velasco) como protagonista masculino, externó:

"Feliz de poder compartir con el público este momento, a mí me ha parecido de lo más interesante, que podemos colaborar con una serie de colegas y amigos y directores y Giselle González -la productora-, el horario, en fin, todo lo que representa para mí el hacer proyectos de televisión que disfruto mucho, pero reconozco que ha sido un gran reto y al final creo que los resultados, nos es gratificante poderlos compartir con el público y a la par ir sumando lo que sucede en redes sociales y compartir la opinión al minuto de toda la gente que se sume a este proyecto".

Por su parte, Alejandra Robles Gil dejó claro que la actuación es su pasión y le encanta interpretar personajes que no tienen nada que ver con ella en su forma de ser.

"Este personaje en particular que en cada llamado me reta de una o de otra manera; siempre me tiene en un estado extraordinario que de verdad agradezco; me reta y me hace crecer muchísimo".

Uno de los primeros actores, emblemático en los foros de Televisa por cuatro décadas aproximadamente, como lo es Alejandro Camacho, vuelve a la pantalla chica después de "Falsa identidad" (2018), a este thriller que promete mucho en el que su personaje de Eugenio Serrano será una pieza clave para evitar que se descubra el crimen de dos de los personajes al inicio de la trama.

"Es una historia muy 'intrincada'; cuando estoy leyéndola, -cuando estoy preparando las escenas-, creo que ya entendí para dónde va, pero no, es inatrapable; y cuando algo es inatrapable, creo que hay que tomarse la molestia de saber porqué pasan las cosas".

La primera actriz Leticia Calderón expresó su sentir sobre los melodramas y la producción en particular:

"Las novelas en particular, han sido una compañía para muchas personas y de alguna manera también han sido motivacionales; son ejemplos, son salidas, -espero que siempre positivas-; por eso creo que la gente se identifica mucho; son los mismos sentimientos que sentimos los personajes a lo que está sintiendo le gente que nos está viendo... sinten coraje, emoción, amor, sienten esperanza, y eso pues nos une y nos gustra verlo reflejado en diferentes personajes".

El melodrama se podrá ver a partir del próximo lunes 14 de septiembre de 2020 en punto de las 9:30 pm.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.