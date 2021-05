Angelique Boyer sufre pequeño accidente, preocupa a sus fanáticos

Luego de haber vuelto a los foros de grabación tras interpretar su personaje protagónico en la telenovela "Vencer el Pasado", la actriz Angelique Boyer ha sufrido un pequeño accidente, por lo que ha preocupado a sus fanáticos; pues en pocas palabras la adoran y no quieren que le pase nada malo.

Fue la mañana de este martes, que a través de sus historias de Instagram, la francesa contó al mundo -como suele decirlo- que se cayó mientras subía las escaleras; pues este día se levantó con mucho sueño -seguramente por permanecer tantas horas de grabación en los foros-, aunque después del santo catorrazo que se metió, se le quitó el sueño.

De cara lavada y mientras se dirigía a Televisa San Ángel, fue el momento en el que Angelique Boyer reveló lo sucedido, y a decir verdad, se le ve un poco cansada. Así lo contó a través de su vídeo:

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"Amanecí con sueño... Lo decía mientras subía una escaleras... Me dí un santo Madrazo... Ya no tengo sueño", se lee en un súper azul celeste con letras blancas. Esto, a la par de no decir ni una sola palabra, aunque con el semblante que Angelique tenía hace tres horas, dijo más que mil palabras.

Al mismo tiempo, la novia de Sebastián Rulli, creo una mini historia como si fuera cosa del cine mudo, pues fue sólo a través de imágenes y texto, que la actriz de 32 años, reveló la herida que se hizo en una de las rodillas, luego de enseñar su cara de sueño.

En esta ocasión, no se puede saber el número de seguidores que le han enviado sus comentarios de preocupación por la caída y golpe que sufrió Angelique, aunque seguramente, miles de sus fanáticos le han enviado mensajes de pronta recuperación, como la fanpage (página de fans) que compartió el vídeo de las historias de Boyer.

Lee también: Angelique Boyer está feliz de trabajar con Erika Buenfil en Vencer el Pasado

"Stories... Equipo Angelique Boyer" se lee en la carátula del perfil @equipoboyer, que con frecuencia dedica post y vídeos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli por la admiración que le tienen a la pareja, quienes han permanecido muy estables tras siete años de relación sentimental.

No obstante, la recordada actriz de "Teresa" (2010), seguirá echando toda la carne al asador para cautivar al público en la próxima historia producida por Rosy Ocampo para Televisa. Así, "Vencer el Pasado", llegará a la pantalla chica a través de la señal del Canal de las Estrellas a partir del próximo lunes 12 de julio en el horario de las 8:30 pm.