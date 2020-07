Angelique Boyer sin gota de maquillaje ¡derrite a Sebastián Rulli!

Angelique Boyer, es una de las actrices más activas en sus redes sociales, y más en su cuenta oficial de Instagram, en la que la mayoría de las veces, hace que los usuarios pongan sus ojos en ella batiéndose en piropos y halagos. Justamente, hace unos días (4 de julio) celebró su cumpleaños, junto con el amor de su vida, Sebastián Rulli (6 de julio), quien casualmente, cumple dos días antes que la actriz de raíces francesas.

Fuera de los foros, Angelique se mantiene al natural, cosa que ha hecho babear literalmente a Rulli. Hace unas horas, la protagonista de Imperio de Mentiras, hizo reaccionar a sus seguidores y colegas amigos, mientras compartía una foto en la que muestra su innegable belleza en la que expresaba: "Esperando la luna".

Lee también: Alejandro Speitzer y Maite Perroni revelan por qué aceptaron Oscuro Deseo

Por lo consiguiente, las reacciones de sus seguidores no se tardaron nada en hacerse presente en la red con cientos de corazones y comentarios como:

"Que ojos tan hermosos", "Con o sin maquillaje luces perfecta", "Toda una princesa", "No podías verte más bonita", "La más hermosa del planeta" y por supuesto, Sebastián Rulli reaccionó con algunas caritas con ojos de corazón.

Por su parte, Renata Notni, quien es compañera y amiga de la paraje, quien trabaja al lado de Rulli en la serie de "El Dragón", no se pudo contener a escribir: "Hermosa", así como sus colegas y amigas, Maite Perroni (Oscuro Deseo), Yanet García (la ex chica del clima), Fernanda Castillo (Enemigo íntimo, segunda temporada), etc.

Definitivamente, Angelique y Sebastián han tenido un tiempo que les ha caido de maravilla para poder conocerse mejor en todos los sentidos; pues ante la pausa que hubo en las producciones en las que ambos participan, a consecuencia de la pandemia por coronavirus, la han pasado muy bien en Valle de Bravo, Estado de México, mágico lugar en el que habitan los actores.

Otro de sus sitios favoritos para visitar, en donde recientemente Angelique se mostró en topless para celebrar sus 32 años, en en la playa de Tulum reserva de sian kaan Cesiak, en el estado de Quintana Roo, al Suroeste de México.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.