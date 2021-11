Angelique Boyer sigue feliz en Francia mientras Sebastián Rulli cautiva a Claudia Martín

Después de algunos días de estancia en Francia, su país natal, la actriz Angelique Boyer sigue feliz del otro lado del mundo, mientras su novio Sebastián Rulli cautiva a Claudia Martín, con quien actualmente protagoniza el remake de "Los Ricos También Lloran".

Y es que, luego de terminar las grabaciones de la telenovela "Vencer el Pasado" (2021) que justamente protagonizó con el actor argentino, de quien es pareja sentimental desde hace siete años, la francesa se tomó un merecido respiro y voló a Francia, donde además de disfrutar intensamente a su padre Patrick, su hermano Arnaud y sus sobrin@s, ha paseado por las diferentes provincias del país de la lengua romance.

Mientras tanto, Sebastián Rulli continúa con las grabaciones del remake "Los Ricos También Lloran", melodrama del cual ha compartido algunas postales y no sólo eso, sino que además, ha empezado a llamar la atención de la actriz Claudia Martín, quien ha reaccionado a una que otra publicación del argentino.

Lee también: Lejos de Sebastián Rulli, Angelique Boyer disfruta Francia y luce radiante

Por su parte, Angelique ha repartido sus postales de momentos familiares con paisajes otoñales de ensueño entre sus publicaciones e historias de su cuenta de Instagram, y este lunes (En América), compartió una serie de fotos y vídeos desde Quelque Part En France.

"Este otoño me hace muy feliz", escribió quien diera vida la bióloga Renata Sánchez Vidal en la producción de Rosy Ocampo para Televisa, y aunque está lejos del amor de su vida, se le ve disfrutando muy contenta de su tierra natal.

Lee también: Tras Los Ricos También Lloran, Sebastián Rulli dice adiós a Vencer el Pasado

Algunas de sus amigas colegas y otros seguidores de Angelique en Instagram, han reaccionado con corazones y comentarios llenos de cariño, como el de Estefanía Villarreal, con quien compartió créditos en "Rebelde" (2004-2006) en el que sólo se ven un cuarteto de corazones rojos.

O el de Alejandra Robles Gil, quien fue su hermana en la telenovela "Imperio de Mentiras" (2020-2021), que se lee: "Que belleza!". Por otro lado, sorprendió la reacción de la cantante Fey, quien sólo escribió: "Qué bella". En tanto, la actriz Ana Brenda Contreras con quien también compartió foros de televisión en "Teresa" (2010), no se quedó atrás y expresó: "Que deli... disfrútalo mucho".

Y por si fuera poco, el comentario que más resalta es de Sebastián Rulli, quien dio continuidad a lo dicho por su novia: "Entonces tengo que decir que tú eres mi otoño!! Aunque en cualquiera de las estaciones que quieras me haces igual o más feliz".

No obstante, el mismo histrión de 46 años compartió desde hace algunos días una una foto de una escena interpretando a Luis Alberto Salvatierra -el personaje principal del melodrama producido por Carlos Bardasano para Televisa- en la que se le ve en pleno vicio del juego de cartas, que es una de sus principales debilidades- y un puro en la boca, cuya descripción se lee:

"La Vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien con las que uno tiene.

#letsthegamebegin #playthegame #juega #goodluck #lucky #LRTLL2022 #luisalbertosalvatierra #proximamente. Te animas a jugar conmigo?".

Y acto seguido, una de las primeras famosas en pronunciarse fue precisamente la oaxaqueña ojiverde que dará vida a Mariana Villarreal -personaje que Verónica Castro interpretó en 1979, en la primera versión-: y es que su comentario se lee: "Siiiiií... Luis Alberto en acción".

En tanto, se leen comentarios de decenas de actores famosos pero el de Angelique Boyer no; pues de acuerdo a lo visto, sigue pasándola muy bien en Francia y se está dando ese espacio que a veces las parejas necesitan para valorarse o dejar hacer sus actividades de rutina.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!