Angelique Boyer se viste de heroína y homenajea a los demás héroes

La actriz de origen francés Angelique Boyer, siempre se ha cararacterizado por su preocupación por el medio ambiente y por reconocer las cosas importantes de la vida, como todos aquellos héroes que con o sin capa, han apoyado incondicionalmente en el transcurso de la pandemia; por ello, se vistió de heroína y homenajeó a otros héroes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue que este lunes, Angelique Boyer hizo un reconocimiento especial, tras publicar un par de postales y tomarse la obligada selfie; así lo expresó a través de un extenso mensaje en la descripción de su publicación.

"Hoy me vestí de súper héroe. Los verdaderos héroes no llevan capa, algunos visten con bata, con ropa de enfermería, llevan cubrebocas, se dedican a la limpieza o al auxilio en los centros de salud. Otros más trasladan a pacientes enfermos, los reciben, se enfrentan a lo incierto, buscan soluciones que aún no tienen respuestas. Por eso #Gracias".

Por otro laso, enalteció su invaluable labor y expresó que esos héroes son los que le están haciendo frente a las situaciones más adversas e inciertas de la vida que más que lucha, parece una guerra: "Actualmente están en primera línea contra algo parecido a una guerra mundial. Por eso #Gracias".

"Hoy leí esto y me dejó pensando en este post; 'El primer cambio geopolítico es mental e individual, es saber y aceptar que los milagros no nos devolverán un mundo que ya no existe y que el que hay que construir es uno sobre valores como son sociedades libres y fuertes".

Y agregó: "(por ahora no hablemos del cambio climático -corazón roto-). Cuídense mucho y sean responsables, este tema está gastado y muy politizado, es un hecho que no volveremos a ser los mismos de antes. RECONOCER es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés. Por eso #Gracias".

A su ves, Angelique Boyer también fue reconocida por su novio, el actor Sebastián Rulli, quien escribió: "Gran mensaje y reconocimiento a quienes se lo merecen de verdad!!!", comentario que ya tiene 1,106 'Me gusta' y 7 respuestas.

Angelique Boyer ha hecho reaccionar a por lo menos 302,096 corazones rojos y se pueden leer arriba de 1,400 comentarios entre fanatáticos y famosos del medio artístico.

