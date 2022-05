Angelique Boyer se vio en la necesidad de elegir entre Sebastián Rulli y David Zepeda

La vida para una actriz guapa no es tan fácil, pues en el camino se topa con ciertos galanes que la hacen sudar frente a las cámaras y algunos famosos, como cuando Angelique Boyer se vio en la necesidad de elegir entre guapos actores como Sebastián Rulli, David Zepeda y el cubano Pedro Moreno.

Pues era el año 2016, cuando la productora Angelli Nesma Medina pensó en hacer un remake de "Lazos de Amor" (1995), telenovela protagonizada por Lucero, en la que tuvo que interpretar a tres hermanas trillizas. Esta vez, el elenco estaría encabezado por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Pedro Moreno.

Por tanto, y con el fin de hacerle promoción al melodrama de Televisa "Tres veces Ana", el cuarteto de famosos fue entrevistado en varias ocasiones y en otras tantas, hasta fueron sometidos a algunos retos como adivinar la personalidad de cada quien, tras vendarle los ojos a la francesa y pedirle que con sólo tocar, dijera de quién se trataba.

Lee también: Cuando Angelique Boyer llegó al altar y quedó viuda el mismo día

Las conductoras Cynthia Urías, Roxana Castellanos de "Cuéntamelo YA!", gozaron al tener el control de la situación a principios de 2016, cuando pidieron a Angelique Boyer que tendría que cumplir con un reto que consistía en tocar a la tercia de galanes sin ver, primero las manos, luego los pectorales y por último los labios.

El primer reto fue superado, pues Angelique Boyer adivinó que el primero al que le tocó la mano era Pedro Moreno, el segundo, David Zepeda y por último Sebastián Rulli, su pareja desde hace siete años y medio. La segunda prueba fue únicamente tocar los pectorales, siendo el primero en la lista, Rulli, después Pedro y por último, David; pero en este reto, la actriz hizo trampa después de identificar a Sebastián, pues tocó más de la cuenta, hacia la cara, diciendo que el segundo galán era Pedro y por último David.

Lee también: Angelique Boyer volverá a hacer de las suyas con Teresa en UniMás

La última prueba, consistió en tocar con la mano, los labios de los tres galanes, aunque las conductoras le pusieron una trampa a Angelique, pues no sólo tuvo que adivinar entre los tres galanes, pues la primera en llevar la mano de Angelique a su boca, fue Cynthia Urías, diciendo que se trataba e Pedro Moreno.

Luego tocó a Sebastián Rulli y lo identificó de inmediato. Pero la trampa siguió cuando pidió a David Zepeda que llevara su mano a la boca para no tocarlo con los dedos, pues ya había tocado dos labios anteriormente. David le ayudó y llevó sus manos a los labios de Roxana Castellanos. Angelique aseguró que efectivamente esos labios eran de David Zepeda por ser tan finitos, fallando, por supuesto.

Incluso, la volvieron a colocar frente a Rulli y ella apostó con que era Pedro quien estaba en frente de ella, pero le hicieron creer que él quería besarla. La francesa se acaloró con la situación y cuando se quitó el antifaz, le dio un beso a Rulli.

El momento tan divertido, se puede ver a través de la plataforma YouTube, en un vídeo compartido desde el 26 de junio de 2017 por Team Zepeda Mundial.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!