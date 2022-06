Angelique Boyer se luce con su suegra en España; así le roban el sueño a Sebastián Rulli

Muchas fotos son las que han compartido Sebastián Rulli y Angelique Boyer en sus recientes viajes a España, en convivencia con la familia, pero ninguna como una en la que aparecen juntas las dos mujeres que le roban el sueño al actor, como son su madre Silvia y la actriz de origen francés con quien lleva siete años y medio de relación.

Pues en las últimas horas, de paseo por Ronda, España, el argentino compartió una serie de postales y vídeos junto a sus padres y presumiendo el amor que le tiene a Angelique Boyer en un tour que hicieron juntos por la ciudad.

Aunque esta vez, la protagonista de "Imperio de Mentiras" (2020-2021), "se salió" de sus historias de Instagram e hizo un alboroto en su perfil, luego de publicar una serie de fotos junto a su amado novio de paseo por las calles de Andalucía, España donde viven los padres del histrión argentino.

"Andalucía me estoy enamorando de ti... Ronda y Setenil de las Bodegas... que lindo la pasamos, que paisajes", se lee al pie de la publicación de la actriz fitness, con la que ha vuelto a provocar la algarabía de sus seguidores famosos y demás.

El actor José María Geleano -originario de la Madre Patria- de la telenovela "Si Nos Dejan" (2021) que dio vida al malvado Samuel Fonseca, fue uno de los primeros en reaccionar a la publicación de Angelique Boyer: "Maravillosa mi tierra". Fabiola Guajardo, Verónica Jaspeado, Jéssica Coch, el fotógrafo Uriel Santana y la regiomontana (de Monterrey, Nuevo León, México), reaccionaron con caritas de ojos de amor.

Por su parte, la actriz Alejandra García expresó: "Saludos par de guapos!" y Sebastián Rulli no pudo evitar decirle: "A tu lado todo es hermoso!!!!"; comentario que ha generado al momento, 1,467 corazones rojos y casi 40 respuestas de sus fans.

Pero esas no fueron todas las fotos e imágenes que han sido reveladas; pues el protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022) captó juntas a las dos mujeres que le quitan el sueño, como son su madre, Doña Silvia y su novia, Angelique Boyer.

"Soy el más afortunado de tenerlas en mi vida a estas Mujeres tan espectaculares!!... Las Amo!!", escribió Rulli tras dejar esta foto entre las publicaciones de sus historias de Instagram, lo que indica que su amor por Angelique Boyer es duradero y que no tiene dudas sobre seguirla teniendo como parte esencial de su vida.

