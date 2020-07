El éxito de Angelique Boyer que ha logrado, es innegable, pues desde que protagonizó Teresa (2010), las oportunidades así como las satisfacciones no han parado de llegar a su vida, mientras en el amor, se consolida más su relación con el actor Sebastián Rulli, con quien se ve feliz.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de la actriz, pues las complicaciones llegaron cuando empezó una relación amorosa con José Alberto Castro, mejor conocido como El Güero Castro, con quien vivió un capitulo de su vida por casi cuatro años.

Angelique Boyer reveló las dificultades vividas con 'El Güero' Castro. Foto Instagram

En entrevisa con Aurora Valle en su programa Confesiones, Angelique habló sobre lo que significó esa relación a nivel familiar empezando por la abismal diferencia de edades, teniendo él 45 y ella 22 años en ese entonces; 23 años de diferencia.

La primera negativa de los padres de Angelique de que ella tuviera una relación por el productor, fue precisamente esa notable diferencia de edades, lo que hizo que los padres de la actriz se negaran rotundamene a la relación, situación que Boyer no atendió del todo.

Las discusiones sobre el tema eran muy frecuentes entre la actriz y sus padres, pues deseaban verla con una pareja joven, de la edad de ella, por lo menos; sin embargo, lejos de hacerla entrar en razón, las constantes diferencias propiciaron que la actriz decidiera irse a vivir con él.

"Primero me tuve que salir de mi casa. Definitivamente no lo aceptaban. Batallé muchísimo con eso. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado", contó Angelique Boyer.

Pero reveló que su relación con El Güero, no fue el único motivo por el que se distanció de sus padres,pues aseguró que hubo muchos motivos más.

Y pese a ese dificil episodio en su vida, la actual pareja de Sebastián Rulli, dice que no se arrepiente de nada y que eso la ha hecho crecer y ser la mujer es es hoy en día.

"La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he madurado y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada", expresó.

Por otro lado, Boyer desmintió que el motivo del fin de su relación con el productor fuera por Rulli como se rumoró en ese tiempo; y dejó claro que la historia de amor que vivió con Castro es cosa del pasado y no le gusta hablar del tema.

"No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa", dijo tajantemente Angelique.

Desde su participación como protagonista del melodrama Teresa, producido justamente por El Güero, fue cuando se dio el amor entre la ex pareja, lo que catapultó a la fama a Angelique cuando tenía 22 años.

Y pesar de que ya tenían un rato de relación, no fue sino hasta octubre del 2011, que la actriz reveló públicamente su relación, por lo que cámaras y micrófonos no dejaban ir la oportunidad de captarlos y entrevistarlos juntos.

No obstante, eso provocó que la relación con sus padres se tornara un poco más difícil haciendo más notorio su distanciamiento.

Pero poco tiempo después la constante de la diferencia de edades pesó más que su amor, por lo que la relación se terminó según platicó en entrevista también para Confesiones, el productor.

"Fue una buena relación y convivimos casi tres años. Terminó, era algo que yo creo que estaba previsto que pasara. Siempre fui muy consciente de eso -diferencia de edades- y realmente lo platicamos algunas veces, era algo que tenía que pasar. La diferencia de edades es mucha, ella es una mujer atractiva, joven y con muchas posibilidades, le llevo casi 23 años y pues bueno se dio, pasó y ni modo, a seguir adelante", contó José Alberto.

El productor agregó que tras la ruptura de su relación con Angelique, no se sintió bien.

"Yo creo que cuando terminas nunca es fácil. Cualquier tipo de relación que uno tiene, el término nunca es sencillo. Por mucho que lo puedas pactar, por mucho que termines en las mejores condiciones, de la mejor manera, pues si hay sentimientos, te duele y los vas a guardar, pero bueno, pasó y como digo fue una buena experiencia".

Tanbién dijo sobre la actriz que no le guarda ningún rencor y que lo único que conserva de ella son los momentos felices que vivieron.

"Acordarme de lo malo no ayuda. Esa es otra parte, ese es otro tema que la verdad ni siquiera me gustaría platicarlo, no le veo mucho sentido", dijo El Güero Castro.

Por su parte, Angelique anunció el fin de su relación a través de sus redes sociales en marzo del 2014 cuando manifestó:

"En este momento de nuestras vidas debemos enfrentar responsabilidades que no nos permiten mantener, como es debido, nuestro amor", escribió.

Y seis meses posteriores, fue ella misma quien confirmara su nuevo romance con su actual pareja Sebastián Rulli, con quien ha compartido créditos en algunos melodramas como la pareja estelar como Teresa y Lo que la vida me robó, revelando que en éste fue cuando se enamoraron, precisamente en el año 2014.

“Lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro... No voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, finalizó la actriz.

