Angelique Boyer revela lo complicado que es grabar escenas privadas con Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli representan a una de las parejas más sólidas del espectaculo con más de seis años de estar juntos. Sin embargo, pese a que en la realidad se aman y respetan, en la ficción les cuesta trabajo llevar a cabo escenas "privadas"; pues es más complicado de lo que puede resultar con otros actores o actrices.

Son varias las telenovelas que juntos han interpretado la pareja protagónica del drama, destacando entre éstas, la inolvidable historia de Teresa y Lo que la vida me robó, dos grandes producciones que fueron llevadas a cabo con gran éxito, por lo que la pareja ha sido reconocida por millones de espectadores.

En entrevista para Tlnovelas, Angelique revela a Cynthia Urías que la sensación que le causa al momento de estar grabando esas esenas íntimas, le causa un poco de desagrado, pues incluso, al cuestionamiento sobre si no se permite sentir en dichas escenas, las actriz de origen francés responde un rotundo "no"; pues comenta que entre otros factores, ni tiempo tienen de hacerlo; además son situaciones muy icómodas llenas de mucho nerviosismo.

La actriz reconoce que su novio es un caballero, pues siempre ha cuidado de ella en las escenas más complicadas, sin embargo a ella le resulta mucho más difícil hacerlo con él que con otros actores.

"Yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir '¿Qué pasó mi amor?'... Siempre que me veo en escenas así, no me reconozco, digo ‘ah caray ese tono, esas caras’, como que uno entra en trance", explicó Angelique.